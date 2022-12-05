劉揚偉：電動車是台灣百年一遇市場機會

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鴻海集團董事長劉揚偉應工商協進會之邀，以「台灣在全球電動車產業的機會與挑戰」為題進行演講。（工商協進會提供）中央社記者鄭鴻達傳真 111年12月5日

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（中央社記者鄭鴻達台北5日電）鴻海董事長劉揚偉今天表示，台灣面對極端氣候、疫情、地緣政治角力等可能衝擊與挑戰，電動車是台灣「百年一遇」的市場機會，也是台灣ICT產業轉型重要方向，因此應善用群體智慧、創新力量促進電動車產業的發展。

他並指出，台灣發展電動車，最缺乏整車研發、測試等的環境與人才，及使用環境的普及化。

工商協進會發布新聞稿指出，今天舉辦「第264次公亮紀念講座」，並邀請劉揚偉以「台灣在全球電動車產業的機會與挑戰」為題發表演講。此次講座應演講方要求，全程不對外開放。

劉揚偉演講時，提及日前出席G20系列活動B20企業高峰會時所提出的「分享、合作、共榮」理念，他表示，台灣ICT產業正面臨全球致災性的極端氣候、起伏不定的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，以及科技力所延伸出來的大國地緣政治角力等衝擊。

面對世界全球性的衝擊，劉揚偉強調台灣應善用群體智慧，以創新的力量來促進整體產業發展。他表示，電動車是台灣「百年一遇」的市場機會，也是台灣ICT產業轉型的一個重要方向。

劉揚偉也分享鴻海集團投入電動車領域的經驗表示，台灣ICT產業最擅長的，就是在當地快速打造大規模產業鏈，鴻海集團結合自創的構建運營本地化（BOL）商業模式，攜手客戶、當地政府、產業打造產業生態系，建立出海口。

關於電動車產業，劉揚偉向政府提出政策建言表示，現階段台灣電動車最缺乏的是整車研發、測試與驗證的環境與人才，及電動車使用環境的普及化，如充電、智慧電網等基礎設施。

劉揚偉表示，電動車相關的公協會，可以作為產、官、學界穿針引線的角色與平台，他呼籲大家應群策群力，一起讓台灣成為全球電動車產業最信賴與可靠的夥伴。

工商協進會理事長吳東亮致詞時也表示，淨零排放是當今全球最重要公共議題，運具電動化更是日常生活中，落實淨零排放的重要路徑之一，而台灣具有半導體、ICT等領域優勢，非常適合發展電動車產業。

鴻海集團2020年推出MIH開放電動車聯盟聯盟，已吸引全球逾2500家策略夥伴加入。吳東亮肯定表示，台灣產業製造能力精良，但不該繼續單打獨鬥、只賺代工財，需策略聯盟合作，整合產業力量，才能提升產業附加價值，成為推升經濟的新驅動引擎。（編輯：楊蘭軒）1111205