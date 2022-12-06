年關近資金需求熱絡 金管會籲民眾申貸勿輕信代辦

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（中央社記者謝方娪台北6日電）隨疫情解封加上靠近年關，民眾資金需求熱絡，金管會近期接獲民眾陳情代辦業者爭議，金管會重申，有借貸資金需求者，請直接向金融機構洽詢申貸，切勿輕信代辦。

金管會近期接獲民眾陳情透過代辦業者辦理貸款的相關爭議，金管會今天提醒民眾，有借貸資金需求者，請直接向金融機構洽詢申貸。

金管會表示，銀行提供貸款均以客戶信用評估為基礎，並不因客戶是否有中間介紹人而有差別，民眾若透過代辦業者仲介借款，恐須負擔額外費用而加重經濟負擔，且可能衍生詐騙或資料遭不當利用等爭議，反而使權益受損。

金管會一向籲請民眾應親洽金融機構申辦貸款事宜，且多次提醒民眾，自己親自向金融機構辦理貸款最安全，若透過代辦公司辦理貸款，不但沒保障，還可能遭收取高額代辦費，有資金需求的民眾經濟狀況將更嚴峻。

另一方面，金管會已數次函請金融機構不要受理代辦貸款業者轉來的貸款案件，且禁止職員私下受理案件。

金管會再次呼籲，民眾若有任何資金需求或債務協商需要，可親洽金融機構申辦或洽談，也可多利用銀行公會提供的諮詢平台、銀行公會網站「消費者專區」或致電查詢相關資訊，避免衍生消費爭議或個資遭他人不當蒐集、處理或利用。（編輯：趙蔚蘭）1111206