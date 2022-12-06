世豐螺絲11月業績月減4.49％ 看第4季審慎樂觀

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（中央社記者賴言曦台北6日電）世豐螺絲表示，11月合併營收新台幣2.24億元、月減4.49％、年減8.07%。展望今年第4季，世豐表示，目前在手訂單已達4個月，整體維持審慎樂觀看法。

世豐今年前11月累計合併營收23.66億元，年減9.16％。世豐今天透過新聞稿表示，11月營收因為部分客戶為避開聖誕假期至新年期間到貨，加上拉貨時程仍需配合船班等因素，造成營收表現短期遞延影響。

但世豐指出，世豐仍持續擴大全球接單動能，積極與歐美既有客戶共同設計、研發新螺絲產品，其中長尺寸結構用木螺絲新產品部分，目前已通過美國ICC認證及客戶認證，為客戶唯一綁規合格供應商，有望於今年底前完成小量訂單出貨，進一步為集團增添銷售新動能。

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車用市場布局方面，世豐指出，目前已成功取得IATF 16949認證，並與台灣、中國、歐洲等地的電池模組設備廠商持續進行業務洽談，期待取得電池模組鎖付螺絲的樣品訂單後，能加速進軍電動車車用扣件市場領域，擴大世豐整體銷售版圖。

展望今年第4季，世豐表示，美洲地區居家DIY應用領域、建築工業領域對於螺絲產品仍保持一定市場需求，世豐也積極擴大歐洲業務接單，挹注目前在手訂單已達4個月，整體維持審慎樂觀看法。（編輯：郭無患）1111206