東台明年毛利率正向 歐洲子公司電動車應用接單看佳

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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）工具機大廠東台今天預估，明年業績有機會較今年佳，正向看待毛利率改善，目前在手訂單規模回升至新台幣45億元，東台持續擴張東南亞市場，歐洲子公司布局電動車電池殼工具機種就緒，明年接單看佳。

東台下午受邀參加券商舉辦線上法人說明會，展望明年營運，發言人嚴璐預期，明年業績目標較今年小幅增加，毛利率可望在優化策略下可較今年表現佳，主要是定價策略優化、以及原物料價格管控等措施。

至於在手訂單規模，嚴璐指出目前東台在手訂單規模約新台幣45億元，較之前回溫，到明年第1季訂單無虞，不過由於關鍵零組件控制器交期拉長至5個月至7個月，訂單有遞延狀況。

法人指出，特殊規格控制器交期拉長至半年以上，一般標準規格控制器交期縮短至6個月內，工具機所需控制器，台廠仍多以外購為主。

法人預估，東台今年業績恐無法突破新台幣百億元大關，明年至2025年，東台規劃營收和毛利率回到2018年高峰水準。

從應用來看，嚴璐表示，今年下半年航太應用逐步回溫，不過今年印刷電路板（PCB）相關電子設備出貨不佳，電動車相關應用穩健，但汽車相關相對低檔，東台持續布局IC載板和半導體封裝相關電子設備。

在歐洲子公司奧地利ANGER和法國PCI-SCEMM，嚴璐指出，持續擴展高階汽車第一階（Tier 1）供應鏈市場，今年虧損幅度會較去年明顯收斂，布局電動車電池殼工具機種已準備就緒，明年接單看佳；儘管歐洲基地須留意電費成本，不過明年歐洲子公司業績可優於今年。

在中國市場，嚴璐指出蘇州東昱以內需市場為主，透過中國製造基地產能出口產品至東南亞市場，因應東南亞市場競爭對手韓國在關稅上的優勢；中國市場在高階工具機需求持續增溫。

在東南亞市場，嚴璐表示，東台持續擴充直營據點，未來2年至3年持續拓展東南亞市場，持續增加客戶群。

觀察今年營運，嚴璐不諱言指出受到俄羅斯與烏克蘭戰爭影響，部分工具機出車進度遞延至明年，今年營收力拚較去年持平。

觀察產業別，東台指出，今年前10月汽車業績占比約26%，加工業和輪圈占比各約9%，航太占比約8%，國外代理占比約12%，資通訊占比約5%，機車占比約4%，工程機械占比約2%，其他占比約23%。

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從市場來看，東台前10月中國市場占比約41%，台灣占比約18%，歐洲占比約19%，亞洲占比約16%，北美占比約6%；若從產品別來看，前10月綜合加工中心機占比約53%，CNC車床占比約24%，PCB加工機占比約5%，專用機占比約6%，其他占比約12%。

從客戶端來看，根據資料，來自汽機車產業業績比重約50%，法人指出，東台主要客戶包括豐田（TOYOTA）、Continental等，另外包括漢翔、奇異航空（GE Aviation）、鴻海旗下富士康、台積電、矽品精密、欣興等。（編輯：林興盟）1111206