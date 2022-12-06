世足賽踢出收視熱潮 中華電雙平台新增20萬戶

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（中央社記者江明晏台北6日電）世足賽帶動收視熱潮，中華電信旗下雙平台MOD、Hami Video轉播寫佳績，帶動20萬新增戶，MOD卡達世足專區與Hami Video全站流量累積2.7億次，預計八強賽開打前可突破3億次。

2022 FIFA世界盃風潮席捲，繼法國優先晉級16強後，巴西、葡萄牙、阿根廷、日本、克羅埃西亞等各國也跟進搶下16強賽門票。

中華電今天發布訊息指出，此波世足熱潮帶動MOD、Hami Video新增用戶數達20萬戶，超過預期，隨著世足賽程進行到16強賽後，收視熱度逐步提升，MOD卡達世足專區與Hami Video全站流量累積2.7億次，預計八強賽開打前可突破3億次。

中華電進一步說，進入16強後，一戰定勝負的賽況刺激，讓球迷點擊觀看MOD卡達世足專區更為踴躍，單日平均總瀏覽次數接近650萬次，預估全賽期總瀏覽次數即將破億。（編輯：林興盟）1111206