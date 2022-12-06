鴻騰聚焦電動車連接頭 調整投資由夏普深耕車用鏡頭

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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）鴻海旗下鴻騰六零八八精密科技今天宣布，轉讓與夏普（Sharp）合資成立的FIT Electronics Device所有股權，聚焦電動車連接頭及整體解決方案，並關注動力管理、車聯網及人機界面應用。

透過此次股權轉讓，夏普子公司掌握FIT Electronics Device並持有中國騰夏汽車科技（無錫）100%股權，深耕汽車電子設計和車用攝影鏡頭和電子鏡研發製造。

鴻騰董事會下午宣布，與夏普旗下Sharp Display Technology Corporation訂立股份轉讓協議，出售附屬公司FITS及FOTS持有合營公司FIT Electronics Device Pte. Ltd.股權。完成此次股權轉讓後，Sharp Display Technology將持有FIT ELECTRONICS DEVICE PTE LTD.全數100%股權。

鴻海也同時公告，FITS及FOTS也間接持有中國大陸騰夏汽車科技（無錫）股權，透過此次股份轉讓，Sharp Display Technology將持有騰夏汽車科技（無錫）100%股權。

根據鴻海公告，騰夏汽車科技（無錫）主要經營汽車電子相關產品設計和產銷業務，鴻海指出，此次投資架構調整，主要因應集團戰略布局調整。

根據鴻騰公告，FIT Electronics Device主要從事汽車攝影鏡頭及電子鏡的開發、設計、製造與銷售，由鴻騰與夏普在2018年合資成立。

鴻騰指出，近期調整電動車發展策略，鎖定開發電動車連接頭及整體解決方案，因此決定撤回對FIT Electronics Device投資，聚焦電動車連接頭及零組件產品，並關注動力管理、車聯網及人機界面應用。

根據資料，FITS（Foxconn Interconnect Technology Singapore Pte. Ltd.）和FOTS（Foxconn OE Technologies Singapore Pte. Ltd.）都是在新加坡成立的有限公司，主要銷售互連解決方案及相關產品。（編輯：楊凱翔）1111206