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台達電創辦人鄭崇華再出書 分享利他永續經營理念

2022/12/6 23:22
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（中央社記者韓婷婷台北6日電）台達電創辦人鄭崇華今天舉行「利他的力量」、「鄭崇華演講集」新書發表，分享利他、永續等經營理念會。鄭崇華表示，企業不能只顧眼前利益，要放眼未來，對周遭環境必須要負起責任。

鄭崇華表示，企業對周遭環境必須要負起責任，是他一直以來的理念，也要求台達持續研發可以提高能源使用效率的電源產品，提供更節能產品，對環境有正面效應。

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鄭崇華說，這些年台達不斷研發新技術，包含電動車充電、儲能系統，持續打造綠建築推廣節能，希望貢獻自己的核心技術和周邊資源，替未來世代提供沃土和養分，打造更好的社會跟環境給下一代。

台達於近年轉型成長的進程，包括發展實際的節能解決方案，同時透過人才培育、能源教育、綠建築、線上教育課程，積極實踐社會參與，台達也連15度參與聯合國氣候會議，喚起大眾關心氣候變遷，期盼可以為減緩全球暖化盡一份力。（編輯：潘羿菁）1111206

#鄭崇華演講集
#台達電
#利他的力量
台達電
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