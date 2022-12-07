葡萄王11月營收月增36% 衝上歷史新高

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（中央社記者韓婷婷台北7日電）葡萄王生技11月合併營收新台幣11.62億元創歷史新高，月增36.55%、年增9.86%；葡萄王表示，包括台灣事業及海內外代工、子公司葡眾表現都亮眼，預期大陸防疫陸續放寬，將帶動上海葡萄王營運復甦。

葡萄王表示，11月營收創高主要因台灣事業體持續暢旺，母公司葡萄王海內外代工創單月歷史最高業績；子公司葡眾表現亮眼，月增、年增同步雙位數成長，2事業體聯手寫台灣市場最佳紀錄。累計前11個月營收92.81億，年增6.15%。

葡萄王指出，隨著大陸多地已開始放寬防疫微解封，將帶動上海葡萄王營運復甦，對比往年12月單月營收表現，加上中國市場回溫，第4季營收有信心優於預期，全年突破百億大關樂觀可期。

觀察集團各事業體表現，母公司台灣葡萄王11月營收年增44.45%，累計1至11月較去年同期成長21.1%。其中國內外代工益生菌不論在成品及原料表現皆亮眼，近期開發延伸至美容、美體等用途，為營收挹注116.05%年成長率，同時寫下代工業績歷史新高。自有品牌雙11活動在主力銷售通路自營電銷及會員通路突破新高，帶動虛擬通路整體業績成長33%。

子公司葡眾11月受惠第4季產業旺季發酵，單月營收表現寫下歷史最佳紀錄，月增43.01%、年增11.63%；累計1至11月年增9.31%。

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葡萄王指出，因中國大陸市場11月仍受到疫情管制影響，整體消費動能普遍對於雙11、雙12兩大年度型購物節期望轉弱，進而影響上海葡萄王訂單數量明顯下滑，月增6.83%、年減37.23%。

葡萄王預期，隨著中國大陸近期對疫情擴大解封，讓市場回溫添曙光。由於2023年農曆春節提早至元月，已有許多客戶預排下單備貨，並布局多地多倉策略，以避免區域防疫管控可能造成庫存不足或無法發貨的情況。上海葡萄王表示，目前訂單能見度已至春節後，將會配合客戶需求執行生產與發貨。（編輯：趙蔚蘭）1111207