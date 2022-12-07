中小企業埋怨買不到綠電 歐洲商會提議團購力量大

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歐洲商會和RE100發表台灣綠電市場報告書，針對現行中小企業購電不易障礙提出「綠電團購協議」解決方案，由歐洲商會理事長張瀚書（右）向行政院副院長沈榮津（左）遞交報告書。中央社記者曾智怡攝 111年12月7日

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（中央社記者曾智怡台北7日電）歐洲商會和RE100今天發表台灣綠電市場報告書，針對現行中小企業購電不易障礙提出綠電團購協議解方，行政院副院長沈榮津當場指示經濟部能源局對此進行專案報告，朝解決問題方向努力。

歐洲在台商務協會（ECCT）和RE100共同發布台灣能源市場報告：淨零目標及綠電團購協議，分析台灣政府政策、本地再生能源市場、購買綠電的選擇，以及台灣綠電採購的主要障礙，由沈榮津代表政府接受報告書。

根據報告內容，台灣再生能源主要障礙為成本高、供應少，且缺乏市場透明度；儘管與兩年前相比，情況已有所改善，但隨著RE100成員在再生能源使用目標上不斷提高，加上越來越多台灣公司承諾使用再生能源，以及立法院通過用電大戶必須使用綠電，市場對再生能源的需求也在增長。

報告指出，企業無法採購再生能源的兩大主因仍為成本高和供應量低，且總量1兆瓦時的台灣再生能源證書（T-REC）的電力價格昂貴；同時，企業購電協議（CPPA）除了要求買家是用電大戶，簽訂10至20年的合約之外，定價亦高。

歐洲商會表示，這代表大量購買 T-REC 在經濟上不可行，且企業購電合約（CPPA）僅能提供給符合以上規範的極少數公司，多數在台灣的RE100成員無法符合這些規範。

因此，報告中針對CPPA 障礙提出綠電團購協議（APPA）可能解決方案，將兩家或更多公司聚集在一起談判和購買電，如此一來，隨規模經濟增長，綠電開發商和購買者都將受益。

沈榮津致詞表示，能源轉型路上，外商配合台灣政策，帶著資金與技術到台灣，剛開始大家也抱著一種懷疑心態，後來開始有信心，「到現在可以說是大家蜂擁而上很熱鬧」，也感謝行政團隊扭轉投資環境，讓開發商朋友看見台灣市場可經營性。

沈榮津表示，開發商要面對的客戶有兩種，一種是像台積電這種大客戶，購電量達到經濟規模，另有中小企業，「他要的不多」，相對談判籌碼較小；針對綠電團購協議，目前來看成本較高、期間較長，需要討論，但優點為可達規模經濟，他現場指示能源局對此專案報告，朝向解決問題方向，展現政府誠意。

談及區塊開發，沈榮津表示，會依序進行資格標、價格標，政府塑造公開公平競爭環境，歡迎大家一起來。

他也分享，先前到歐盟拜訪能源總署署長，「他說台灣推動再生能源是小老弟，我回答這個小老弟很不一樣」，在歐洲，從躉購電價到競價歷經13至17年不等，台灣則是走7年就馬上接上，5塊多躉購到競價2塊多，對方也比讚回應。（編輯：潘羿菁）1111207