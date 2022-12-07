外資賣超台股逾40億 調節面板雙虎、聯電台積電

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（中央社記者賴言曦台北7日電）台股今天終場下挫98.87點，收在14630.01點，外資及陸資調節台股新台幣40.73億元，賣超前10名包含面板雙虎友達、群創及聯電、台積電等，並敲進多檔金融股。

台股今天跌98.87點，收在14630.01點，成交值2468.01億元。自營商賣超25.77億元，投信賣超17.35億元，外資及陸資賣超40.73億元，三大法人合計賣超83.85億元。

觀察外資今天賣超前10名個股，以調節約7.3萬張元大台灣50反1居冠，接著是約2.4萬張友達，及約1.3萬張聯電。其餘外資賣超個股依序為群創、光寶科、欣興、華通、景碩、期街口布蘭特正2及台積電。

外資買超前10名個股中，有9檔為金融股，其中買超約2.8萬張台企銀居冠，接著是約1.7萬張中信金、約1.4萬張彰銀。其餘外資買超個股依序為台新金、開發金、永豐金、華南金、日月光投控、新光金及玉山金。

觀察投信賣超個股，今天調節3700張裕隆居冠，接著依序為嘉聯益、欣興。投信買超部分，以敲進4431張中鋼最多，接著依序是開發金、中信金。（編輯：楊凱翔）1111207