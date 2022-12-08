PCB產業導入5G專網 中華電打造示範場域

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（中央社記者江明晏台北8日電）中華電信打造全國首座PCB產業5G企業專網示範場域，提供嘉聯益、敬鵬、燿華、高技與凱喬等公司5G企業專網場域規劃、建置與維運經驗，加速產業數位轉型。

為協助台灣電路板PCB產業數位化轉型，並降低工廠導入5G專網服務門檻，中華電信在經濟部工業局的協助及台灣電路板協會（TPCA）與電電公會（TEEMA）合作下，推出企業專網結合智慧製造應用提供「以租代買」的創新服務模式，加速5G企業專網服務在電子製造產業的落地，同時讓國產Ｏ-RAN設備透過國內製造場域的試驗，提升國際競爭力。

中華電說明，此次參與工業局示範計畫的電路板業者包含嘉聯益、敬鵬、燿華、高技與凱喬等公司，中華電信將提供5G企業專網場域規劃、建置與維運經驗，並與沃亞科技合作協助客戶導入5G企業專網應用，期許未來可藉由人機協作，運用5G特性，提升工廠產品良率與製程效率。

中華電信配合經濟部工業局「5G加值打造PCB產業智慧工廠應用計畫」，推動PCB產業導入5G企業專網及建置智慧製造應用，首先面對PCB廠域不良的網路環境挑戰，為優化各PCB廠區網路環境，透過建置5G企業專網，改善既有網路連線不穩定的痛點，提供穩定的網路環境，解決因製程需求，頻繁調整稼動產線所需花費及硬體連線的困擾。

中華電說明，本計畫打造的「5G加值應用示範場域」，主要提供AGV無人搬運車、AIoT機台聯網與AI瑕疵檢測等智慧製造應用，有效結合PCB廠區內的設備與自動化服務連網。

不只PCB產業，中華電信也協助高科技及傳產製造業積極升級5G企業專網，整合工廠應用，大力推動工廠產業的數位轉型，今年以來已累積相當多5G智慧工廠的成功案場建置經驗。

譬如，針對高科技產業，攜手緯創集團合作，建置緯創資通、啟碁科技5G企業專網，並透過緯謙科技導入工廠所需的如以AOI高清影像辨識、AGV無人搬運車等應用服務，利用5G新技術協助產線效能成長，提升工廠生產力。

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此外，中華電信也攜手全球電源暨能源管理廠商台達電，於桃園二廠導入5G企業專網建立智慧產線。 傳統製造業方面，中華電與台鋼集團久陽精密合作建置5G企業專網；也攜手中鋼集團，合作推動5G 智慧軌道行車安全輔助運輸系統等相關應用。

針對中鋼智慧廊道需求，中華電信於全長約900公尺、左右40公尺的廊道上建設6座5G NSA基站，搭配中華電信自主研發的行動邊緣運算MEC，架構出智慧廊道應用企業專網。（編輯：郭無患）1111208