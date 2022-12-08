聯發科：半導體是科技重要基礎 台灣應發揚光大

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（中央社記者張建中台北8日電）世界各國力推半導體在地製造，聯發科董事長蔡明介今天表示，不管在地化或全球化，科技都很重要，半導體是科技底層最重要的基礎，台灣半導體基礎很不錯，應在這基礎上好好努力，發揚光大。

聯發科「智在家鄉」數位社會創新競賽邁入第5屆，得獎名單今天揭曉，蔡明介親自出席頒獎典禮。對於半導體朝向在地化發展，他做以上表示。

至於台積電赴美設廠一事，蔡明介並不回應。他說創新不是比最新技術，其實不管技術層次如何，只要能解決問題就是好科技。

聯發科「智在家鄉」數位社會創新競賽已舉辦5年，蔡明介表示，觀察今年競賽的情況，不僅牽涉範圍更大、也更成熟，從城市到偏鄉，有救災、養殖等領域，相當多元。

聯發科「智在家鄉」競賽今年首度頒發出雙首獎，各發出新台幣100萬元獎金，由跨校團隊所組成的「Taiwan D4Climate WG」及高雄六龜牙醫師領軍的「潔尼龜」脫穎而出獲獎。

「Taiwan D4Climate WG」是運用數位科技溯源，追蹤蒐集溫室氣體排放資料，以系統性方式揭露真實而完整的碳排軌跡，協助組織邁出實踐永續理念的關鍵第一步。

「潔尼龜」是開發智慧潔牙APP「口腔衛教e指通」，協助偏鄉國小教師與校護引導學童徹底潔牙，並導入AI將學童口腔健康管理數位化。（編輯：張良知）1111208