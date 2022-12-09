工研院啟動未來菁鷹計畫 先培訓後就業精準徵才

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（中央社記者張建中新竹9日電）工研院今天宣布啟動「未來菁鷹計畫」，採取先培訓後就業的模式，精準招募人才，共創勞雇雙贏。

工研院人力資源處處長吳素靜表示，「未來菁鷹計畫」是專為工作經驗3年以下的碩博士生設計，讓這些初入職場或準備進入職場的社會新鮮人，可以先一步了解目前業界的前瞻科技趨勢，也希望能藉此為工研院招募更多優秀人才，協助產業培育更多人工智慧領域菁英。

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計畫的課程由工研院產業學院執行長周怡君規劃，她指出，計畫為期1個月，由工研院資通、機械、電光等領域專家帶領，透過線上與線下重點課程與專題實務討論，搭配創新科技展示參觀、研發實作演練，以及就業媒合引導，讓求職者學用合一，可以更快融入職場環境。

工研院表示，課程內容涵蓋巨量資料分析應用、機器學習、深度學習及擴增及虛擬實境應用，目標培訓30名跨領域的研發工程師，民國112年1月6日報名申請截止，112年3月3日正式開課。（編輯：趙蔚蘭）1111209