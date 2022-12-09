更多編輯台推薦新聞：
席琳狄翁罹患僵硬人症候群 常見肢體痙攣疼痛嚴重影響生活
生活

席琳狄翁罹患僵硬人症候群 常見肢體痙攣疼痛嚴重影響生活

美元鈔票首度出現2女性簽名 象徵向平等包容持續邁進
國際

美元鈔票首度出現2女性簽名 象徵向平等包容持續邁進

克羅埃西亞獲准成為申根區第27成員國 明年生效
國際

克羅埃西亞獲准成為申根區第27成員國 明年生效

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
戴資穎決勝局11比1攻勢關門 晉級羽球年終賽4強
首頁 / 證券

美利達11月營收創新高 巨大年增8.52%

2022/12/9 20:33
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北9日電）自行車雙雄公布11月營收，巨大11月合併營收新台幣76.07億元，較去年同期成長8.52%；美利達受惠供料及船運順暢，11月合併營收36.62億元創歷史新高，年增76.6%。

美利達主管接受電訪表示，因供料、船運漸較去年順暢，加上去年導入新系統，造成稼動率下降，基期較低，而今年生產效率逐月提升，且價格較高的電動輔助自行車占比比持續增加，帶動營收成長。

美利達指出，外銷歐洲電動輔助自行車售價高於台灣外銷均價，所以電動輔助自行車的占比提升，將有利營收、獲利增加。

巨大發布新聞稿指出，今年前11月集團累計合併營收864.28億元，較去年同期增加14.56%。

巨大說明，集團11月業績成長主要是代工業務出貨順暢，以及自有品牌在歐洲及中國都有不錯的銷售表現。

美利達統計，11月自行車銷售11萬3887台，年增71.3%；1至11月合併營收334.14億元，年增23.3%，並超越去年全年的293億元；1至11月自行車銷售121萬9881台，年增14.1%。（編輯：楊蘭軒）1111209

#美利達
#巨大
#歐洲
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族