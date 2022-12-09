美利達11月營收創新高 巨大年增8.52%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北9日電）自行車雙雄公布11月營收，巨大11月合併營收新台幣76.07億元，較去年同期成長8.52%；美利達受惠供料及船運順暢，11月合併營收36.62億元創歷史新高，年增76.6%。

美利達主管接受電訪表示，因供料、船運漸較去年順暢，加上去年導入新系統，造成稼動率下降，基期較低，而今年生產效率逐月提升，且價格較高的電動輔助自行車占比比持續增加，帶動營收成長。

美利達指出，外銷歐洲電動輔助自行車售價高於台灣外銷均價，所以電動輔助自行車的占比提升，將有利營收、獲利增加。

巨大發布新聞稿指出，今年前11月集團累計合併營收864.28億元，較去年同期增加14.56%。

巨大說明，集團11月業績成長主要是代工業務出貨順暢，以及自有品牌在歐洲及中國都有不錯的銷售表現。

美利達統計，11月自行車銷售11萬3887台，年增71.3%；1至11月合併營收334.14億元，年增23.3%，並超越去年全年的293億元；1至11月自行車銷售121萬9881台，年增14.1%。（編輯：楊蘭軒）1111209