台股返月線 法人：本週關注美通膨數據與利率決策

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（中央社記者吳家豪台北11日電）台股9日上漲152點，收在14705點，站回月線，但週線翻黑、中止連5紅；美股9日收黑。法人表示，台股雖上漲但量能未出，顯示投資人仍在觀望本週美國公布通膨數據，以及FOMC會議的利率決策。

市場擔憂美國聯邦準備理事會（Fed）為對抗通膨而持續採取激進升息的立場，美股道瓊工業指數9日終場下跌305.02點，或0.90%，收在33476.46點；標準普爾500指數下跌29.13點，或0.74%，收在3934.38點；那斯達克指數下跌77.38點，或0.70%，收在11004.62點；費城半導體指數下跌23.716點，或0.86%，收在2721.016點。

台股9日在電子股領軍下，終場上漲152.39點，漲幅1.05%，收在14705.43點，重返月線約14659點之上，不過成交金額不到新台幣2000億元。因上週週間大盤拉回，台股週線中止連5紅，單週下跌265.25點。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕指出，上週台股加權指數拉回，修正11月大漲後的過大正乖離，不過目前僅電子指數跌破月線，不論大盤、金融、傳產指數仍維持在月線之上，且具題材的族群仍相對有表現空間。

本週美國將公布11月消費者物價指數（CPI）數據，以及今年最後一場的美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會議，預期市場將隨結果反應；利率方面，市場推估12月升息2碼（1碼是0.25個百分點）機率較大。

孫傳恕表示，時間進入年底，外資逐漸開始休耶誕與新年假期，預料台股大盤成交量能將下滑，權值占比高的電子股資金成交比重也將同步降低，可能由內資主導的中小型股接棒上演多方戲碼。另外，傳產與金融股在旺季、作帳行情、中國解封等因素帶動下，也有表現機會。

根據安聯投信台股投資團隊預估，今年台股企業獲利約成長6.5%，但明年台股企業獲利衰退已是市場共識。

展望後市，安聯投信台股團隊指出，明年市場持續波動，投資人可能轉向更關注經濟前景的變化，因此基本面和選股至關重要。就台股而言，看好人工智慧物聯網（AIoT）、資料中心、電動車及晶圓代工等長期趨勢。（編輯：楊蘭軒）1111211