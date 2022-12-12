中鋼11月營收年減近3成 寶鋼盤價喊漲鋼市露曙光

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（中央社記者賴言曦台北12日電）中鋼公告11月營收新台幣320.18億元、年減29.29%。展望後市，中鋼表示，中國官方逐漸放鬆疫情封控，且中國指標鋼廠之一的寶鋼調漲明年1月盤價，鋼市回溫露曙光。

中鋼前11月累計營收為4185.96億元、年減2.04%。受中國疫情清零政策、通膨等因素影響需求，鋼鐵產業下半年市況低迷，但中國指標鋼廠之一的寶鋼今天開出明年1月盤價，熱軋等產品每噸分別調漲人民幣50到150元不等。

中鋼主管接受電訪認為，近期歐美、印度鋼廠出口價格皆走揚，隨著寶鋼盤價調漲，顯示中國官方釋出放鬆疫情防控政策的態度後，市場對經濟動能復甦抱持信心。

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中鋼主管指出，加上澳洲鐵礦砂回到110美元以上的高水位，煤礦價格也走揚，帶動各地鋼廠基於成本考量調整產品價格。

隨著農曆春節即將到來，中鋼主管表示，正常市況下，買盤會在春節前先補貨，以便開工時運用，雖然近期市況異常，但仍可能出現低接買盤；整體而言，多數鋼廠應會優先去化現有庫存，等明年2、3月再補貨，但因為需求都在，隨著中國封控逐步放鬆，後市可望展露曙光。（編輯：楊凱翔）1111212