光隆11月營收年減逾1成 成衣部門持續成長擴產因應

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（中央社記者賴言曦台北12日電）戶外機能服廠光隆公告11月營收新台幣7.54億元，為今年首次出現負成長，月減17%、年減10.6%，主因是羽絨原料、家紡部門進入年底，拉貨變緩，且去年因越南封控遞延出貨拉高基期，11月僅成衣部門持續有10%成長。

光隆今年累計前11月營收為98.15億元、年增33%。光隆表示，成衣部門今年以來，營收維持雙位數的成長速度，產能一直呈現滿載吃緊，光隆已在今年將自有產線由61條擴增至67條。

為因應未來成長所需，光隆積極在印尼開拓全球第2產區，目前與合資對象的洽商已近尾聲，投資案將送交近期的董事會審議，新產能估計有6至10條，最快於明年第4季投產。

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展望第4季，光隆認為，在成衣部門仍有年增率雙位數的成長支撐下，整體營收可望與去年同期相當，成衣占比有望比前3季再上一層樓，估計可達6成，挹注第4季利潤率，本業獲利有望續創同期新高。

對於明年，光隆表示，成衣部門將有4至5個新客戶加入，估計可帶來1000萬美元的新訂單挹注，加上進入冬季及歐美耶誕消費季，有助戶外機能服巿場需求加溫，預期可帶動客戶追加訂單的空間，保守估計明年仍可有基本雙位數的營收成長；而家紡與羽絨原料部門，則以穩定獲利為優先。（編輯：楊凱翔）1111212