年底拚交車 汎德永業、和泰車、裕日車11月營收雙增

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（中央社記者韓婷婷台北12日電）逼近農曆年，加上多家車商預告明年起調漲車價，催出一波買氣，11月台灣車市見到回溫，包括汎德永業、和泰車、裕日車三大車廠11月營收均呈現月增、年增的雙增表現。

汎德永業今天公告2022年11月合併營收新台幣38.3億元，月成長17.9%，年成長11.9%。累計今年前11月合併營收405.8億元，較去年同期成長4.4%，全年營運超越去年可期。

汎德永業表示，受惠於BMW重磅電動車iX通過新年式認證後開始大量交車，加上MINI新車同樣於11月大量到港，交車情況暢旺，推升11月合併營收年成長超過1成。汎德永業指出，依目前新車到港情況來看，BMW、Porsche交車情況均十分熱絡，11月iX掛牌數更衝上電動車單月銷售亞軍，加上多款重磅新車即將陸續發表、上市的情況來看，預期明年業績成長動能無虞。

裕日車在KICKS改款上市推動下，接單大增，帶動11月營收來到23.7億元，較去年同期成長35.2%，為4個月來新高，累計前11月營收216.6億元，較去年同期衰退6.2%。

儘管持續缺車，和泰車11月營收仍達210.76億元，月增1.59%，年增12.85%；累計前11月營收2183.02億元，年減1.84%，衰退幅度逐步縮減中。和泰車表示，儘管疫情、通膨、俄烏戰爭等負面因素持續干擾，但各車廠手中握有很多訂單，成為明年車市的基本盤，和泰車目前在手訂單缺車約1萬5000輛，交期拉長至4個月。（編輯：楊凱翔）1111212