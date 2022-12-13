美股收紅 法人：觀望美通膨與聯準會利率決策

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（中央社記者賴言曦台北13日電）美股在投資人信心回升下，4大指數拉尾盤，道瓊指數勁揚528點，收復上週回檔部分失土。法人認為，台股後續觀察美國通膨數據及聯邦準備理事會（Fed）利率決策會議結果。

美股歷經週末整理情緒，投資人信心明顯回升，道瓊工業指數終場勁揚528.58點，漲幅1.58%，收在34005.04點。標準普爾500指數彈漲56.18點，漲幅1.43%，收在3990.56點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲139.12點，漲幅1.26%，收在11143.74點。費城半導體指數上漲58.19點，漲幅2.14%，收在2779.21點。

美國11月消費者物價指數（CPI）數據預定13日公布，與此同時，聯準會召開兩天例會，最新利率決策與官員經濟預測將在14日美股午盤期間出爐。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）是否在記者會釋出更多明年利率走勢風向，備受矚目。

觀察台股產業動向，包含四維航、瑩碩、達興材料等上市櫃公司今天將召開法人說明會。

台新投顧副總經理黃文清接受中央社記者電訪時表示，美國11月CPI即將公布，觀望氣氛還是會反映在盤面上，不過從趨勢上來看，美國通膨、升息趨緩，對台股資金面來說，就是正面消息。（編輯：趙蔚蘭）1111213