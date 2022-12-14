聚鼎強攻電動車 明年兩事業群拚優於今年

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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）被動元件保護元件廠聚鼎積極布局車用和電動車元件應用，評估增設第三生產基地，預估明年元件保護和散熱基板兩大事業群表現會比今年好。

聚鼎下午受邀參加券商舉辦線上法人說明會，觀察今年營運，聚鼎發言人楊泓文表示，個人電腦、筆記型電腦、智慧型手機等終端產品需求衰退，車用電子應用範圍數量越來越多，中國大陸電動車市場擴張可期，聚鼎積極布局車用和電動車應用。

展望明年全球景氣和產業概況，楊泓文表示，中美貿易戰持續，地緣政治造成供應鏈重組，產業洗牌，COVID-19疫情趨緩，各國陸續解封，有利經濟回溫復甦；消費性電子產品庫存去化預期延續到明年第2季；電動車產業仍可高速成長，年複合成長率可到兩位數百分點以上。

展望營運策略，楊泓文指出，聚鼎積極開發車用電子市場，並協同導入過電壓保護元件（OVP）和過電流保護元件（OCP），增加客戶往來深度和廣度。此外，聚鼎評估增設新銷售據點和第三生產基地，增加供應鏈韌性，也會結合散熱基板（TCB）事業群和子公司聚燁科技轉投資德商漢高集團（Henkel）美國子公司旗下金屬散熱基板與線路板（TCLAD）事業。

法人指出，聚鼎散熱基板產品業績大約有6成至7成在車用電子領域。

展望明年營運，楊泓文表示，短期消費性電子產品市場需求仍不振，明年聚鼎元件保護事業預期小幅成長，明年預估過電壓保護元件營收比重可再增加。

此外，聚鼎預期車用市場快速成長帶動散熱產品需求和業績成長，至於轉投資TCLAD持續調整中，虧損漸收斂，預估明年下半年單月損益兩平為短期目標。

聚鼎董事長朱復華說明，明年元件部門和散熱部門兩大事業群會比今年更健康，表現會比今年好，聚鼎積極布局電動車應用領域，與歐洲電動車零配件廠商密切合作，預估2024年至2025年可發酵。

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根據資料，聚鼎主要產品包括元件保護和散熱基板，營運中心及生產基地在台灣新竹，另在美國威斯康辛州和中國大陸昆山設有廠區，營運據點包括德國、韓國、香港和中國大陸深圳等。

從產品營收比重來看，今年前11月三端保險絲（CLM）占聚鼎母公司業績比重約7%，散熱基板（TCB）占比約19%，過電壓保護元件（OVP）占比約14%，高分子正溫度係數自復式保險絲（PPTC）占比約60%；若從集團來看，元件保護部門業績占比約52%，散熱基板占比約48%。（編輯：張均懋）1111214