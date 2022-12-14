渣打估央行15日升息半碼 明年利率按兵不動

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（中央社記者張璦台北14日電）美國聯準會（Fed）與台灣央行將相繼發布最新利率決策，渣打銀行預估，聯準會將升息2碼，台灣方面則將升息半碼，明年利率極有可能維持不變；展望明年，渣打看淡台灣出口表現與半導體產業，估經濟成長率將降至2.2%。

渣打銀行今天舉辦經濟展望媒體說明會，渣打銀行東北亞區高級經濟師符銘財表示，2023年可說是「整裝待發」的一年、準備迎接2024年；目前正面因素包含通膨已獲得控制，代表許多央行來到升息尾聲，且中國近期在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情管控政策上也有所改變，供應鏈有緩和空間。

符銘財指出，歐洲、美國明年料會步入衰退，出口導向經濟體將受衝擊，預估台灣明年「出口肯定不好」，經濟成長率將降至2.2%。

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他進一步表示，台灣出口向來主要靠半導體、消費性電子支撐，但渣打看淡明年半導體產業展望，恐無法如過去樂觀，相關投資也會減少；不過，所幸隨邊境開放，觀光客將回流，仍有望支撐明年經濟成長力道。

此外，美國、台灣將相繼公布最新利率決策，符銘財預估，聯準會這次將升息2碼（1碼是0.25個百分點），但升息步伐應不會立刻停下；台灣央行15日估計升息半碼，不過，明年利率極有可能維持不變。（編輯：楊蘭軒）1111214