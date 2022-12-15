需求回溫、歐美減產 中鋼明年1月內銷開平高盤

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（中央社記者賴言曦台北15日電）中鋼表示，因應歐美鋼廠減產奏效、中國清零政策鬆綁逐漸釋出需求等因素，明年1月盤價以平高盤開出，季盤則因開盤時間差而與國際行情有差距，分別給予適度調整；明年1月及首季全產品基價平均調降0.83%。

中鋼今天召開明年1月及第1季鋼品內銷盤價會議；明年1月盤價調幅為熱軋鋼板、熱軋鋼捲、冷軋鋼捲每噸調漲新台幣500元，其餘維持平盤；第1季盤價除了汽車料每噸漲500元，其餘產品每噸調降500至1500元。

中鋼透過新聞稿說明，需求端方面，中國近期推出「金融16條」等房市刺激方案，提振建築產業用鋼需求；另因晶片供應短缺問題改善，汽車用鋼需求逐步回溫，世界汽車工業國際協會（OICA）預估，明年全球汽車銷量較今年成長6%，車用鋼材需求可望同步回升。

今年10月，世界鋼鐵協會（World Steel Association）在中國清零解封政策前，預測明年用鋼需求在今年的基礎上再成長1%（約1815萬噸），其中印度、東南亞成長幅度最為顯著，分別為6.7%、6.0%，中國動態清零措施解除後，明年全球粗鋼需求可望進一步上調。

供給端方面，中鋼指出，世界鋼鐵協會統計，今年前10月粗鋼產量較去年同期減少3.9%（約6300萬噸），歐美亞主要鋼廠持續擴大減產，歐洲鋼廠今年已陸續關停相當於整體粗鋼產能4成的產量，韓國貨運工會罷工導致韓國鋼廠物流受阻，預期全球鋼鐵供給持續緊縮；中國鋼材社會庫存持續降減，至近3年最低，較今年上半年高點壓縮近50%，全球鋼市去庫存階段已近尾聲。

原料行情部分，中鋼指出，鐵礦砂價格突破每噸110美元，澳洲冶金煤價格維持在每噸250美元以上水準，煉鋼原物料高成本支撐鋼價；受人民幣升值與防疫封控鬆綁激勵，中國大陸主力鋼廠熱軋出口報價止跌回升，每噸約調漲30美元，寶武、鞍本鋼廠明年1月內銷出廠價紛紛以每噸人民幣50至300元漲盤開出。

美國Nucor、Cleveland-Cliffs等鋼廠11月底聯袂調漲薄板價格每噸約66美元後，Cleveland-Cliffs12月中再宣布每噸漲約55美元；歐洲鋼廠計畫調升明年第1季鋼價每公噸85美元；越南台塑河靜鋼廠也調漲棒線每噸25美元、熱軋每噸55美元，全球鋼價落底回升趨勢確立。

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展望明年，中鋼表示，供需態勢轉趨良性發展，加上歐盟12月初公告對進口鋼品防衛措施展開複查，決定是否在明年中提前1年終止措施，或許有利台灣鋼材銷歐洲恢復正軌。

中鋼指出，另歐盟擬自2023年10月起對進口鋼鋁等上下游產品試行「碳邊境調整機制（CBAM）」，試行期間，進口商須就進口產品提報碳排放量，並於2027年正式開徵碳關稅，綠色訂價與碳中和趨勢。將促成高鋼價時代來臨，呼籲下游用鋼業者應超前部署因應。（編輯：楊蘭軒）1111215