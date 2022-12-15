波士頓顧問公司深耕台灣 力推智慧製造、碳排管理

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（中央社記者張建中新竹15日電）波士頓顧問公司（BCG）來台20週年，新業務部門BCG X大中華區負責人魏杰鴻說，未來將持續深耕台灣，台灣是BCG X網絡中很重要的據點，智慧製造及智慧碳排管理是主要推進項目。

BCG今天發布新聞稿表示，在充滿不確定的年代，BCG會持續深耕台灣，協助企業打造韌性，創造價值，並向全球客戶引介台灣企業。

魏杰鴻表示，台灣有許多世界最先進的製造廠，大多已是數位化營運，目前具備很好的條件，下一步就是升級成為AI智慧工廠，透過人工智慧（AI）將現有的數據和技術更好地運用在協助企業決策上，這是許多台灣企業未來的機會所在。

魏杰鴻說，淨零排放和ESG（環境、社會、公司治理）已被眾多全球領先企業納為核心策略，BCG X的智慧碳排管理能提供更強大精準的數據及技術幫助企業實現ESG轉型，這項能力對於以供應鏈為重的台灣來說非常重要。

經調查有94%的受訪企業期望實現數位轉型，魏杰鴻表示，企業最想投資的目標，第1是商業模式轉型，其次是永續力。

魏杰鴻表示，商業模式轉型如果成功，就能夠改變企業的損益並帶來實質成果；而永續力不僅是寫ESG報告書，而是真正去改變企業的營運方法來減少碳排。

魏杰鴻指出，在複雜的大環境下，數位化能力成為企業打造韌性的關鍵。有6成受訪企業打算增加在數位轉型上的投資。（編輯：楊凱翔）1111215