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多國央行為抑制通膨升息不止 亞股多收跌

2022/12/16 18:13
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（中央社香港16日綜合外電報導）由於多國央行重申致力於抑制通貨膨脹，投資人因而盤算，利率走高將比預期要久，使得亞洲股市今天多半走低。

法新社報導，在近數週來物價趨緩跡象推升股市自然反彈後，美國聯邦準備理事會和歐洲中央銀行本週再次調升貸款利率，並警告還將繼續升息，以致破壞了耶誕行情。

儘管多數國家通膨因能源價格下滑而自今年稍早的水準降溫，但仍處在數十年來高點。同時觀察家警告，多國經濟可能會進入停滯性通貨膨脹時期，也就是物價不斷上揚，但經濟成長停頓。

SPI資產管理公司經營合夥人殷尼斯（Stephen Innes）說：「由於大西洋兩岸國家的央行都表明，必須採取更多措施以控制通膨，因此升息導致宏觀經濟環境不斷走軟，無疑將觸動衰退。」

「問題只在於衰退程度。不必考慮通膨了，亞洲操盤手如今擔心的是全球衰退。」

東京日經指數大跌524.58點或1.87%，以27527.12點作收；新加坡海峽時報指數下跌32.94點或1.01%，收在3240.81點。台北、首爾、曼谷、馬尼拉和雪梨也都收跌。

上海綜合指數幾乎收在平盤，微跌0.79點或0.02%，收3167.86點。

香港恆生指數逆勢上揚82.08點或0.42%，收19450.67點。推升力道在於，中、美有關容許美國審計官員對紐約上市的中國企業進行查帳的談判已有進展跡象。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1111216

#殷尼斯
#多國央行
#法新社
殷尼斯
美通膨超乎預期引憂 亞股隨華爾街股市挫低 中國解封消息不敵美國衰退疑慮 亞股續跌
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