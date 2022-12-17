台酒衝刺營收 丁彥哲：力拚爭取員工最高額年終

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（中央社記者張璦台北17日電）年關將屆，台灣菸酒公司董事長丁彥哲今天表示，台酒稅前盈餘要達到預算數目標，仍在最後衝刺中，希望員工可拿到最高額年終獎金。從過往經驗來看，台酒年終獎金可來到4.4個月。

丁彥哲接受媒體訪問時指出，立法院設定的台酒年度稅前盈餘目標是新台幣71.24億元，目前看來，預估到12月底應該可以達標，年終獎金（含考成獎金）就最少有3.2個月，現在仍在做最後的營收衝刺。

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不過，COVID-19疫情、加上原物料上漲，影響台酒營收表現，丁彥哲坦言，台酒身為國營企業，許多產品凍漲，正在彙整相關資料、跟財政部爭取，將相關不利因素列入計算，會盡量努力爭取員工福利與最高額的年終獎金。

根據台酒過往經驗，如果達成預算目標，也達到財政部設定的超盈餘目標（超出預算目標10%），可望完整發出各項績效獎金，5000多名員工年終合計最高4.4個月。（編輯：郭無患）1111217