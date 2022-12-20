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聯電新加坡擴建新廠 亞翔累計獲412億元大單

2022/12/20 17:12
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（中央社記者張建中新竹20日電）亞翔再獲聯電新加坡Fab 12i廠區擴建新廠P3廠的建廠訂單新台幣133.87億元，若加計7月及11月取得的訂單，累計已取得聯電新加坡新廠412億元訂單。

聯電今天公告，12月19日至20日與亞翔工程（新加坡分公司）及亞翔系統集成（蘇州）新加坡分公司簽署租地委建Fab 12i P3廠房契約，契約金額合計133.87億元。

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聯電7月間還以租地委建方式興建Fab12i P3廠房，契約金額88.13億元，並取得一批金額103.03億元的廠務設備；11月間取得兩批廠務設備，金額分別為64.88億及22.11億元，契約及交易相對人皆為亞翔新加坡分公司。亞翔累計取得聯電新加坡新廠訂單金額達412億元。

聯電Fab12i P3廠房位於新加坡白沙晶片園（Pasir Ris Wafer Park），新廠第1期月產能3萬片晶圓，將於2025年量產22奈米及28奈米。（編輯：楊蘭軒）1111220

#聯電
#亞翔系統集成
#新加坡
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