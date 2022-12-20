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中鋼翁朝棟：鋼市3大逆風好轉 看好明年上半年

2022/12/20 19:25
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（中央社記者賴言曦台北20日電）中鋼今天舉辦集團法人說明會，董事長翁朝棟表示，今年全球鋼廠面臨許多「黑天鵝」，但隨著3大逆風逐漸好轉，明年2、3月可能就會出現向上拐點，預估鋼市明年上半年將優於今年下半年。

中鋼執行副總經理黃建智指出，通貨膨脹、中國封控、俄烏戰爭等影響鋼市的3大逆風因素逐漸轉向，全球鋼價12月已落底，全球鋼市U型反轉機率高，明年第1季有望向上，比原本預期的明年第2季提早。

黃建智說明，不過各國鋼鐵需求將呈現錯落式復甦，預計將會先從中國開始，陸續影響亞洲、美國、歐洲。

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翁朝棟表示，減產保價因為沒有需求而不管用，現在市場是信心問題，但3大逆風因素逐漸好轉，例如俄烏戰爭可能會因冬季氣候因素而較難持續發酵，目前最大變數是中國春節後，疫情蔓延狀況所帶來的影響。

今年下半年全球鋼市低迷，不少鋼廠採取減產措施，對此翁朝棟指出，例如歐洲減產4成，亞洲則減少3000多萬噸，若需求湧現，可能就會出現生產不及的狀況，但中鋼採有次序的模式，每座高爐減產10至15%，並預先儲備鋼胚，為後續市況變化做準備，「這就是一個鋼廠的競爭力」。（編輯：楊凱翔）1111220

#翁朝棟
#中鋼
#黃建智
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