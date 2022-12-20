日本央行出手股匯動盪 學者：套利資金去槓桿是關鍵

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北20日電）日本央行今天決定修正大規模貨幣寬鬆政策方針，日圓暴漲，亞股紛紛跳水。專家學者指出，套利資金開始去槓桿，是這波股匯動盪的關鍵；日本央行政策方向開始轉彎，日圓料將持續走揚。

日本中央銀行日本銀行今天決定修正大規模貨幣寬鬆政策的方針，將過去0.25%左右的長期利率變動容許幅度上調到0.5%左右。日本經濟新聞報導，日銀此舉將成為「事實上的升息」。

日銀將10年期公債殖利率變動幅度從過去的「正負0.25%」改為「正負0.5%」，台經院景氣預測中心主任孫明德分析，可以簡單理解為日本央行以前把「保證收購價」訂在0.25%，如今調整為0.5%，殖利率走揚，意味債券價格變低，保證收購價也變低了，公債市場開始跌價，原本融資槓桿操作被迫減碼，使得匯率與股市跟著動盪。

日本央行出乎意料的舉動，不只震撼金融市場，台灣的哈日族也大受打擊。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

今年以來日圓貶勢洶洶，一度見到1美元兌151日圓，當時新台幣換日圓殺到見骨，哈日族天天開心，狂換日圓攢未來旅費。不過日本央行接連出招，今天日圓更暴漲逾2%，根據台銀牌告現鈔賣出價，若要拿新台幣換日圓，今天匯價一度狂飆衝上0.2353元，為近7個月新高，「甜甜價」不再復見。

展望日圓走勢，匯銀主管指出，日本央行放寬公債波動區間，市場預期這只是第一步，接下來還會有其他措施，加上美日利差可望縮小，可以預見日圓將持續走升。（編輯：楊凱翔）1111220