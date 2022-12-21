富邦人壽總經理陳俊伴退休 執行副總陳世岳接任

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（中央社記者謝方娪台北21日電）富邦金今天深夜發布重大訊息，核心子公司富邦人壽總經理陳俊伴退休，由富邦人壽執行副總經理陳世岳接任；富邦人壽並將自明年起資產重分類，以9月底會計師核閱數擬制推算，重分類對淨值影響數約新台幣819億元。

富邦金今天晚間11時25分代子公司富邦人壽發布重大訊息，富邦人壽總經理陳俊伴退休，由富邦人壽執行副總經理陳世岳接任總經理一職，此案將報經主管機關核准後生效。

富邦金15日公告，富邦人壽韓國子公司富邦現代人壽進行債務工具金融資產重分類，富邦人壽合併報表因應採用一致的財報表達，以2023年1月1日為合併財報金融資產重分類日，富邦金今天進一步公告，富邦人壽改變管理金融資產經營模式，以2023年1月1日為金融資產重分類日。

富邦金指出，富邦人壽經公司管理階層與簽證會計師共同考量與判斷相關事證合理性後，擬變更管理金融資產經營模式，今天經董事會決議通過金融資產重分類。

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以今年9月30日會計師核閱數擬制推算，重分類後富邦人壽個體及合併權益金額增加約819億元，個體淨值比約由原4.99%增加至6.56%，金控母公司合併權益金額則增加約819億元，金控個體淨值比約由原79.84%增加至81.97%，對金控股東權益尚無重大影響。

富邦金說明，若包含富邦人壽韓國子公司富邦現代人壽重分類擬制推算影響數在內，富邦人壽合併權益金額增加約829億元，金控母公司合併權益金額增加約829億元。（編輯：林治平）1111221