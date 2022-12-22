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工具機大老看明年景氣 上半年辛苦、全年恐寒冬

2022/12/22 11:21
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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）工具機大廠東台董事長嚴瑞雄今天預期，明年上半年工具機營收可能「會比較辛苦一點」，不過產業景氣目標到2024年回到2018年高峰水準。

工具機公會名譽理事長許文憲表示，明年第1季若景氣未轉佳，他預期工具機產業「明年將是很冷的寒冬」。

台灣工具機暨零組件工業同業公會上午舉行「永續智造--工具機產業趨勢2023年度展望記者會」，身兼工具機公會名譽理事長的嚴瑞雄受邀出席，會前接受媒體採訪。

展望台灣工具機產業景氣，嚴瑞雄表示，短期來看明年仍可緩步成長，從日本工具機產業調查來看，短期景氣仍朝向2024年目標回到2018年高峰水準的走勢，短中長期景氣趨勢仍會高低起伏，不同產業和國家地區以及廠商表現不一。

嚴瑞雄預期，明年上半年工具機營運可能「會比較辛苦一點」，主要是今年下半年接單不佳，可能影響明年上半年出貨和營收表現。

從應用來看，嚴瑞雄指出，工具機產業景氣與整體經濟密切相關，目前看好風力發電和電動車等應用，長期趨勢工具機需求持續看穩。

談到供應鏈轉移議題，嚴瑞雄表示，部分企業將產能陸續轉移到印度和東南亞市場，新的設備建置還是會朝向智慧製造發展，至於是否轉移至歐美市場仍需觀察。

工具機公會名譽理事長許文憲表示，廠商明年第1季可準備好因應市場需求，不過若景氣未轉佳，他預期工具機產業「明年將是很冷的寒冬」，廠商現金需準備充裕「過冬」。

媒體詢問是否有工具機廠商員工放無薪假，許文憲說明，無薪假是「誤會一場」，主要是COVID-19疫情近3年來，部分廠商員工因為防疫到班天數減少，此外台灣廠商受惠轉單效應部分員工加班，因此有員工留有不少補休和特休假，今年起疫情緩和，部分廠商鼓勵員工休假散心，讓員工休息充電，廠商也可調控訂單。

至於中國大陸是否有意管制，工具機公會監事會召集人胡偉華分析，應該沒有中國大陸管制台灣工具機產品的問題，至於供應鏈轉移，他認為短期供應鏈變動比較困難，還是以中國大陸市場為主。

展望明年，胡偉華預期台灣工具機生意仍可受惠電動車、5G、綠能等應用，「生意不會太差」，力拚較今年持平。（編輯：郭無患）1111222

#嚴瑞雄
#許文憲
#工具機公會監事會
許文憲
工具機公會估明年訂單小幅成長 景氣第2季觸底反彈 工具機業保守看第4季出口 不確定性影響至明年上半年
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