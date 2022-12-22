搶藥風潮延燒 生技股獲資金青睞

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（中央社記者韓婷婷台北22日電）中國大陸封控放寬造成疫情升溫，來自民眾搶藥的外溢效果激勵製藥股連日大漲，資金更將目標轉向明年題材性高的新藥股，帶動生技股成為今天盤面焦點。

中國大陸民眾在預期心理下開始囤藥，中央疫情指揮中心也證實，止痛退燒藥品牌普拿疼近日出現搶購潮，包括退燒、止咳、抗病毒、抗生素類藥品都引發想像空間，帶動低價藥品概念股如中化、生達、松瑞藥、南光近期漲幅驚人。

分析師表示，低價製藥股近期成功聚集人氣，加上電子股明年展望能見度不高，讓明年題材性高的生技股吸引買盤進駐，今天盤面包括保瑞、美時、台康生、智擎等多檔中高價新藥股出現止跌反彈訊號，中天集團的合一、中天盤中更亮燈漲停，資金有回流新藥股的跡象。

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法人指出，新藥股明年題材性強，除了合一的速必一正等待中國大陸藥證及北美授權外，欣耀旗下無肝毒性乙醯胺酚止痛新藥SNP-810（安泰拿疼）已獲美國FDA OTC monograph（非處方藥物專論）National DrugCode（國家藥品驗證號），取得美國市場銷售權，後續授權備受矚目。

另外，保瑞旗下景德製藥桃園廠區已通過美國FDA藥證核准前查核（PAI），瞄準眼藥商機；智擎旗下胰腺癌新藥安能得（ONIVYDE）的組合療法，治療一線胰腺癌的全球樞紐性臨床試驗數據達標，最快明年初提出藥證申請，可望獲得里程碑金等，顯示在明年大環境一片混沌下，生技股不乏題材，獲市場關注。（編輯：張均懋）1111222