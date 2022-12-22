亞股延續華爾街漲勢收高 投資人享受耶誕行情

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（中央社香港22日綜合外電報導）亞洲股市今天收盤延續華爾街漲勢，主因是美國企業財報和消費者信心數據優於預期，緩和了投資人對經濟深度衰退的擔憂。

法新社報導，日本中央銀行20日決定修正超寬鬆貨幣政策後，如今塵埃落定，耶誕假期前出現小型「耶誕反彈」（Santa rally）行情，日圓匯率先前一路貶值創下24年來新低後也有所回穩。

自從美國聯邦準備理事會（Fed）和歐洲中央銀行（ECB）上週預告可能將利率調升至高於預期的程度，以對抗數十年來的通膨高點，全球股市便出現拋售潮。

但期待好消息的投資人發現，有調查顯示美國12月消費者信心指數（CCI）回升幅度高於預期，達到4月以來的最高水準；而且通膨出現緩和跡象，能源價格也開始降溫。

同時，美國運動大廠耐吉（Nike）和貨運龍頭聯邦快遞（FedEx）的收益表現也優於預期。

先前受到供應鏈混亂問題衝擊的耐吉，也針對未來展望注入一劑強心針，公司稱最艱難的供應過剩狀況「已經過去」，目前庫存狀況是4個季度以來的最低水準。

華爾街股市三大指數昨天收盤均上漲逾1%，歐洲股市也收紅。

總部設在美國的外匯經紀商安達（OANDA）分析師莫雅（Edward Moya）指出：「經濟仍走向衰退，但消費者持續展現出韌性跡象，這可能會延後股市的大幅下挫。」

由於科技公司在美國相關企業帶動下表現良好，加上中國高階官員承諾支持房地產業的言論提振了房地產類股，香港股市今天漲幅超過2%。

在香港領漲下，東京、雪梨、首爾、新加坡、台北、威靈頓、曼谷、雅加達和馬尼拉股市也收高。（譯者：施施/核稿：陳彥鈞）1111222