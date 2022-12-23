軍規商用無人機選商有內定？ 經部：審查公平公正

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（中央社記者鄭鴻達台北23日電）媒體報導無人機選商趕進度，經濟部今天強調，遴選審查過程都依廠商計畫書所要參與開發的機型，進行遴選與審查，審查過程公平、公正，同時全程錄音錄影，絕無內定名單，盼勿無稽揣測，影響產業發展。

有媒體報導指經濟部21日突公告5款無人機的9家獲選廠商，指經濟部要趕在內閣改組前選商，且將航太產業龍頭漢翔公司排除在外等。經濟部發布新聞稿澄清。

經濟部指出，為推動無人機產業發展，國科會協同國防部、經濟部及中科院等成立「軍用商規無人機遴選作業指導小組」，針對國防部所提的3類5款軍用商規無人機機型，辦理系統整合主導廠商遴選作業，並在111年12月7日至15日召開遴選審查會，遴選出9家優選廠商。

9家優選廠商包含智飛科技、經緯航太、長榮航太、神通資訊科技、自強工程、中光電智能機器人、雷虎科技、富蘭登科技、佳世達科技等。

經濟部強調，遴選工作自國防部9月22日舉辦徵商說明會正式展開，在彙整產業界意見與能量後，國防部研提無人機需求規格，並函送經濟部辦理選商作業。

經濟部表示，在獲得選商規格後，經濟部自11月1日起進行為期30天的公告，期間同時受理業者的申請提案，且公告內容敘明審查重點，同時廠商須依國防部所訂細部規格進行開發提案。

此外，業者所提出的申請開發計畫，也須對公司治理、專業技術能量、品保能量、相關產業實績等項目具體呈現。

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經濟部表示，選商作業在12月1日完成收案，共有25家廠商領取規格書，其中有16家正式提出計畫書申請，並進入遴選審查委員會，再經遴選指導小組進行評分及遴選作業，最後選定優選廠商，經濟部也已將遴選結果函送國防部，由其進行後續小批量產採購作業。

經濟部也強調，漢翔為航太產業龍頭，但未針對此次機型提出合適開發規劃，經審查委員評估，未能合適作為軍用商規無人機系統整合主導廠商，但獲選業者提案計畫中有將漢翔納入合作開發計畫，因此漢翔還是能為台灣無人機產業作出貢獻。（編輯：潘羿菁）1111223