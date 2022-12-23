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振樺電看好資料中心、醫療需求 明年拚逐季成長

2022/12/23 16:22（12/23 16:51 更新）
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工業電腦廠振樺電23日召開法人說明會，財務處處長郭育聞說，明年資料中心與醫療需求較好，可抵銷半導體產業能見度不佳的影響。中央社記者吳家豪攝 111年12月23日
工業電腦廠振樺電23日召開法人說明會，財務處處長郭育聞說，明年資料中心與醫療需求較好，可抵銷半導體產業能見度不佳的影響。中央社記者吳家豪攝 111年12月23日
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（中央社記者吳家豪台北23日電）工業電腦廠振樺電今天召開法人說明會指出，明年資料中心與醫療產品需求相對較好，可抵銷半導體產業能見度不佳的影響，明年營收力拚逐季成長，全年營收將年增中個位數百分比（約4%至6%）。

振樺電今年前3季合併營收約新台幣91.22億元，年增42%；受惠於各事業部綜效顯現，獲利結構優化，前3季營業毛利達32.14億元，年增40%；因費用控制得宜，前3季營業利益約12.38億元，年增77%；歸屬於母公司稅後淨利7.82億元，年增1.74倍，每股盈餘10.41元，創歷年同期新高。

振樺電財務處處長郭育聞說，今年前3季美國地區KIOSK自助服務機事業明顯回溫，亞洲地區持續看好印度與日本市場動能，振樺電與當地既有客戶關係和通路都很強大，在歐洲地區的義大利、德國、瑞士等地也有一定斬獲。

展望明年，郭育聞表示，振樺電樂觀看待O2O線上線下解決方案的新專案動能，其中飯店與機場應用受惠於全球解封，展望正向。產業物聯網應用方面，半導體產業最近很多雜音，振樺電客戶的既有訂單沒太大問題，但部分新追加訂單出現延期或取消狀況。

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振樺電發言人徐瑞妤指出，半導體專案大部分是3到5年的長期專案，對振樺電而言是很大的成長動能來源。今年第3季半導體市況大反轉，客戶原本追加訂單有部分遞延到明年，但長期合作關係不受影響。

徐瑞妤說，半導體景氣目前還不明朗，明年資料中心產品應該會有強勁成長。振樺電旗下瑞傳科技擅長領域與慢性病檢測相關，不過2020年到2021年醫療應用聚焦呼吸道相關疾病，瑞傳沒有太大成長；明年醫療需求應該會回升，可抵銷半導體產業能見度不佳的問題。（編輯：張良知）1111223

#振樺電財務處
#徐瑞妤
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