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國銀最大曝險國美連29季稱霸 對中曝險2年半新低

2022/12/23 19:45（12/23 20:10 更新）
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（中央社記者潘姿羽台北23日電）中央銀行今天公布9月底國銀國家風險統計，由於台美經貿往來日益密切，美國蟬聯29季國銀最大曝險國，中國續居第2，但對中國曝險已經連3季下滑，且金額創2年半新低。

央行統計，111年9月底國銀依直接交易對手基礎統計的外國債權餘額為5126億美元，較6月底減少1.33%，主要是對非銀行的私人部門債權減少所致。

觀察曝險前10大國家（地區），國銀最大曝險國依舊由美國拿下，蟬聯29季且金額續增至1348.35億美元。央行官員表示，對美曝險金額持續創高，主因是台灣與美國貿易往來密切，台灣在美國分支機構也多，金融機構往來、資金調度等行為都相當頻繁。

中國續居第二大曝險國，曝險金額為477.72億美元，連3季下降且金額下探2020年第2季以來最低。央行官員表示，除了人民幣貶值因素，銀行對中國授信轉為保守也是關鍵；根據金管會統計，金融三業對中國的曝險金額持續探低。

依照曝險金額排序，第三至第十依序為香港、盧森堡、日本、澳大利亞、越南、新加坡、英國及開曼群島；曝險前10大國家（地區）合計3786億美元，占直接交易對手基礎外國債權餘額的73.86%。（編輯：楊蘭軒）1111223

#國銀
#央行
#中國
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