美股漲勢激勵亞股多收高 假期市場交投清淡

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（中央社香港26日綜合外電報導）亞洲股市今天在上週美股漲勢提振下，於本週伊始走高。不過，中國疫情升溫對清淡的假期交易帶來衝擊。

法新社報導，投資人關切中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情飆升。然而，中國國家衛生健康委員會25日表示，即日起不再公布每日疫情資訊，造成投資人評估疫情對中國經濟衝擊的能力受限。

歲末年終假期前，投資人保持謹慎觀望態度，避免大幅買進。

上週公布的最新數據顯示美國通膨減緩，儘管不少投資人仍保持高度警戒，預測明年整體成長將放緩。

然而，聯邦準備理事會（Fed）密切關注、並視為通膨指標的個人消費支出（PCE）物價指數11月和10月相比攀升0.1%，和去年同期相比則增加5.5%。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）指出：「通膨雖可能正在消退，但投資人恐仍將抱持質疑的態度，直到我們看到更持續明顯的減緩為止。」

「最後一週美國公布的主要經濟數據與其說是佳節禮物，不如說是懲罰。這些數據暗示未來將是微速前進，而所有跡象顯示明年成長將減緩。」

區域內的香港、新加坡、馬尼拉、雪梨和威靈頓等股市適逢假期休市。日股基準日經指數則是收漲0.65%，來到26405.87點。上海綜合股價指數收漲0.7%，來到3065.56點。

至於亞洲其他股市，台北、首爾股市都微幅上揚。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1111226