飯店業鬧人力荒 君悅總經理：我也要去鋪床

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（中央社記者江明晏台北28日電）飯店業迎解封商機，台北君悅酒店總經理陳隆慶看好明年營運一定比今年好，但飯店業人力不足是很大隱憂，他更透露也要去鋪床，意味著缺人缺到連總經理也要幫忙房務。

飯店業迎接復甦，但缺人、缺工成為各飯店最頭疼的問題。晶華酒店董事長潘思亮先前就表示，「缺工是國安等級的議題」，直指因為宴會人力端不足，「晶華推掉了幾千桌的生意」。

台北君悅總經理陳隆慶今天受訪時表示，飯店業明年營運一定比今年好，隨著航空業復甦到位，下半年會比上半年更成長，但飯店業人才荒是隱憂。

他更透露「等下我也要去鋪床」，媒體原以為是玩笑話，他說「絕對是真的」，並指出今天下午會幫忙房務，且今年初就開始定期在支援鋪床工作。顯見飯店業缺人問題，目前台北君悅人力缺口大概120人左右，餐飲和房務缺口各占一半。

台北君悅行銷業務處總監汪曉慧表示，目前人力缺口只能靠著財務部、工程部、業務行銷部等後勤單位發揮「同事愛」互相支援。台北君悅飯店目前也有引進外僑建教生合作實習，也有中高齡員工重新回到職場兼職，仍無法弭平人力缺口。

飯店業普遍有薪資偏低問題，陳隆慶表示，今年9月已經針對營運單位加薪10%，明年也有全面加薪計畫。

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業界分析，飯店缺工不是調漲薪水就能改變的問題，疫情後經濟市場轉變，科技產業人力需求大增，挖走製造業人力，製造業再挖走旅宿業人才，加上旅遊、旅宿業現已非求職者首選，提高薪資也無法徵到人，求職市場已失衡，整個產業不足以抗衡市場衝擊，旅遊服務業勢必要另闢管道補足人力缺口。

另有飯店主管表示，「年輕人寧願去跑外送、當網紅，沒有人要做辛苦工作」；產業人士分析，飯店業、航空業幾年前屬於光鮮產業，所以在招募人力上沒問題，疫情過後，現在年輕人普遍不想投入不穩定又辛苦的服務業。（編輯：張均懋）1111228