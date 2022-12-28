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爭取國際商機 國科會率領96家台灣新創參加美CES展

2022/12/28 14:06
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（中央社記者鄭鴻達台北28日電）2023年消費性電子展（CES）將在美國拉斯維加斯登場，台灣將有96家科技新創團隊參與，其中國科會的台灣科技新創基地（TTA）有10家團隊獲全球新創獎（CES 2023 Innovation Award），項目涵蓋數位醫療、穿戴式裝置、資安等領域。

國科會今天在台灣科技新創基地（TTA）舉辦CES 2023展前記者會，多個即將參展的新創團隊，在現場展示其產品與方案，並邀請國科會主委吳政忠等人致詞。

國科會說明，國科會這次攜手96家跨部會科技新創團隊參與CES 2023，其中有1/3是科研新創團隊，遍及智慧醫療、智慧生活、AI與資安、綠能等多項前瞻領域。

國科會表示，TTA這次共有10家新創團隊獲得CES 2023 Innovation Award，分別為人工智慧、醫華生技、帝濶智慧、鴻辰通訊、紐因科技、麥迪創人工智能、膜淨材料、神經元科技、方略電子及量子音樂。

其中，「人工智慧」團隊開發「Slimca超薄錄音卡」，以先進AI科技強化語音，並以深度學習技術，降低甚至去除非人聲波形輸出，強化人聲表現，提升系統穩定度。

醫華生技應用創新細胞生物技術偵測癌症，也利用「液體活檢」技術，搭配其研發的「半導體生醫晶片」、「AI人工智能輔助判斷」等技術，可偵測血液中稀有目標細胞，且可應用在基因與蛋白質研究。

國科會強調，此次獲獎新創團隊的領域，涵括數位醫療、穿戴式裝置、資訊安全等8個領域，是國科會TTA目前參展以來獲獎領域最多的一屆。

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吳政忠致詞表示，國科會、國發會、經濟部、數位部等今年跨部會參與CES 2023，也將攜手美、加、法、荷、瑞、日及以色列等7國，宣傳號召國際新創團隊參加科技創新卓越獎（TIE Award 2023），盼能吸引更多科技新創來台灣，讓台灣成為最重要的新創基地之一。

CES 2023將於明年1月5日至8日在美國拉斯維加斯登場，為國際最大年度消費性電子大展，每年吸引全球大廠或新創團隊參展爭取訂單。（編輯：潘羿菁）1111228

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