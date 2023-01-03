更多編輯台推薦新聞：
2022年天天跑馬拉松 英國53歲好漢募款3800萬達陣
國際

2022年天天跑馬拉松 英國53歲好漢募款3800萬達陣

美國紐約州批准人體堆肥 遺體變肥料滋養花卉蔬菜
國際

美國紐約州批准人體堆肥 遺體變肥料滋養花卉蔬菜

橘子園孕育世界冠軍夢 猛瑪象放眼2025世運會
運動

橘子園孕育世界冠軍夢 猛瑪象放眼2025世運會

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

宏達電傳CES展端新品 新款VR頭盔將亮相

2023/1/3 11:46
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北3日電）美國消費性電子展（CES）將登場，宏達電也預告「頭號大事，準備登場」，意味著新款VR頭盔可望問世，而宏達電端出新品的舉動，也讓先前VR事業出售的謠言不攻自破。

CES 2023將於1月5日至8日在美國拉斯維加斯展開，由於今年CES是全球陸續解封後的第一個科技大展，受到全球關注。

宏達電先前已向媒體預告，將於台灣時間1月6日凌晨2時發布HTC最新產品，由於邀請函主題為「頭號大事，準備登場」，更有頭盔與VIVEVERSE的圖示，市場猜測宏達電將推出新款VR頭戴裝置問世。

宏達電全球副總裁暨亞太區總經理黃昭穎已確定將率團出席CES展；外電報導指出，宏達電今年初端出的VR新品將是一款輕巧的旗艦VR眼鏡，從首度曝光的照片看來，外型有點相似已推出的VIVE FLOW，可能是該款型號的新一代機種。

而宏達電先前傳出有意出售VR事業，董事長王雪紅已對媒體澄清消息「是假的」，同時表示，今年VR事業將是開始收獲的一年，希望7個事業部都能獲利。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

王雪紅先前表示，元宇宙是個非常龐大的產業，宏達電自2014年開始深耕，很慶幸不受美中科技戰影響，她並看好元宇宙產業會越來越好，因為應用包羅萬象。

根據宏達電的財報，宏達電第3季營收新台幣10.8億元，營業毛利率從第2季39.2%上升至39.4%，增加0.2個百分點；但營業淨損11.4億元，營業利益率為負105.3%，歸屬母公司業主淨損為9.8億元，每股虧損1.19元，累計前3季每股虧損3.01元，虧損持續收斂中。（編輯：楊凱翔）1120103

#宏達電
#王雪紅
#CES 2023
王雪紅
宏達電傳出售VR事業 王雪紅：是假的
黃昭穎
高市攜手HTC與台灣微軟 亞灣設5G企業專網實證場域 HTC元宇宙扎根教育 登上探索頻道秀實力
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族