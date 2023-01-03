宏達電傳CES展端新品 新款VR頭盔將亮相

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北3日電）美國消費性電子展（CES）將登場，宏達電也預告「頭號大事，準備登場」，意味著新款VR頭盔可望問世，而宏達電端出新品的舉動，也讓先前VR事業出售的謠言不攻自破。

CES 2023將於1月5日至8日在美國拉斯維加斯展開，由於今年CES是全球陸續解封後的第一個科技大展，受到全球關注。

宏達電先前已向媒體預告，將於台灣時間1月6日凌晨2時發布HTC最新產品，由於邀請函主題為「頭號大事，準備登場」，更有頭盔與VIVEVERSE的圖示，市場猜測宏達電將推出新款VR頭戴裝置問世。

宏達電全球副總裁暨亞太區總經理黃昭穎已確定將率團出席CES展；外電報導指出，宏達電今年初端出的VR新品將是一款輕巧的旗艦VR眼鏡，從首度曝光的照片看來，外型有點相似已推出的VIVE FLOW，可能是該款型號的新一代機種。

而宏達電先前傳出有意出售VR事業，董事長王雪紅已對媒體澄清消息「是假的」，同時表示，今年VR事業將是開始收獲的一年，希望7個事業部都能獲利。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

王雪紅先前表示，元宇宙是個非常龐大的產業，宏達電自2014年開始深耕，很慶幸不受美中科技戰影響，她並看好元宇宙產業會越來越好，因為應用包羅萬象。

根據宏達電的財報，宏達電第3季營收新台幣10.8億元，營業毛利率從第2季39.2%上升至39.4%，增加0.2個百分點；但營業淨損11.4億元，營業利益率為負105.3%，歸屬母公司業主淨損為9.8億元，每股虧損1.19元，累計前3季每股虧損3.01元，虧損持續收斂中。（編輯：楊凱翔）1120103