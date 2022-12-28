更多編輯台推薦新聞：
當兵變成1年會很操嗎？刺槍術還做不做？義務役新制一篇看懂
政治

當兵變成1年會很操嗎？刺槍術還做不做？義務役新制一篇看懂

高舉「要讀書」海報抗議 阿富汗女學生：即使一人也能對抗壓迫
國際

高舉「要讀書」海報抗議 阿富汗女學生：即使一人也能對抗壓迫

北市立委補選》中山北松山14年藍營僅失守1次 吳怡農力拚變綠地
政治

北市立委補選》中山北松山14年藍營僅失守1次 吳怡農力拚變綠地

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022
專題

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

飯店業明年復甦 台北君悅住房率拚8成

2022/12/28 17:25（12/28 17:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北君悅酒店總經理陳隆慶表示，整體營運明年一定比今年好，2024年則比較有信心回歸2019年疫情前的水準。中央社記者江明晏攝 111年12月28日
台北君悅酒店總經理陳隆慶表示，整體營運明年一定比今年好，2024年則比較有信心回歸2019年疫情前的水準。中央社記者江明晏攝 111年12月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北28日電）飯店業明年營運大復甦，台北君悅酒店總經理陳隆慶表示，2023全年平均住房率力拚8成，「明年營運一定比今年好」，2024年則有信心回歸2019年的疫情前水準。

今年第3季下旬起，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸趨緩，台北君悅酒店營收以宴會及餐飲業績顯著拉升，住房策略初期仍重國內旅遊市場，同時維持長住需求旅客市場，以穩固平均房價。

陳隆慶今天受訪時表示，酒店團隊歷經2年半的低迷情勢洗禮，銷售布局越趨彈性多元、針對家庭、商務人士與寵物房等客層精準行銷；截至12月，搭乘跨年幾近滿房訂房佳績，已突破78%住房率，平均房價每晚上看6000元

國境開放初期，台北君悅主攻星馬、港澳及日韓商務客，目標明年第1季可達成65%以上住房率、平均房價6500元左右，更期盼下半年度全球疫情回穩，航空運能復甦、大型國際展會、獎勵旅遊回歸，可帶動全館業績營收。

他表示，台北君悅酒店2023全年目標平均房價新台幣7500元、住房率75%以上；整體營運是「明年一定比今年好」，2024年比較有信心回歸2019年疫情前的水準。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此外，針對宴會業務，台北君悅酒店表示，今年將穩固經營精品外燴，並維繫各國商會、銀行、藥廠、科技廠等高端產業每年的商務活動；婚宴主力則鎖定小資族喜好的中小型派對；看準兔年119個婚宴好日子大多落於平日及農曆7、8月，台北君悅目標承接200場以上婚宴。

而待服務人力回流，台北君悅酒店明年餐飲宴會的業績整體目標希望能超過疫情前水準，力拚10億元以上營收。（編輯：楊蘭軒）1111228

#台北君悅酒店
#陳隆慶
#台北君悅
陳隆慶
飯店業鬧人力荒 君悅總經理：我也要去鋪床
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族