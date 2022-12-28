飯店業明年復甦 台北君悅住房率拚8成

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台北君悅酒店總經理陳隆慶表示，整體營運明年一定比今年好，2024年則比較有信心回歸2019年疫情前的水準。中央社記者江明晏攝 111年12月28日

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（中央社記者江明晏台北28日電）飯店業明年營運大復甦，台北君悅酒店總經理陳隆慶表示，2023全年平均住房率力拚8成，「明年營運一定比今年好」，2024年則有信心回歸2019年的疫情前水準。

今年第3季下旬起，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸趨緩，台北君悅酒店營收以宴會及餐飲業績顯著拉升，住房策略初期仍重國內旅遊市場，同時維持長住需求旅客市場，以穩固平均房價。

陳隆慶今天受訪時表示，酒店團隊歷經2年半的低迷情勢洗禮，銷售布局越趨彈性多元、針對家庭、商務人士與寵物房等客層精準行銷；截至12月，搭乘跨年幾近滿房訂房佳績，已突破78%住房率，平均房價每晚上看6000元

國境開放初期，台北君悅主攻星馬、港澳及日韓商務客，目標明年第1季可達成65%以上住房率、平均房價6500元左右，更期盼下半年度全球疫情回穩，航空運能復甦、大型國際展會、獎勵旅遊回歸，可帶動全館業績營收。

他表示，台北君悅酒店2023全年目標平均房價新台幣7500元、住房率75%以上；整體營運是「明年一定比今年好」，2024年比較有信心回歸2019年疫情前的水準。

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此外，針對宴會業務，台北君悅酒店表示，今年將穩固經營精品外燴，並維繫各國商會、銀行、藥廠、科技廠等高端產業每年的商務活動；婚宴主力則鎖定小資族喜好的中小型派對；看準兔年119個婚宴好日子大多落於平日及農曆7、8月，台北君悅目標承接200場以上婚宴。

而待服務人力回流，台北君悅酒店明年餐飲宴會的業績整體目標希望能超過疫情前水準，力拚10億元以上營收。（編輯：楊蘭軒）1111228