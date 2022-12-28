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興勤強化電動車和低軌衛星 擴展美國和越南市場

2022/12/28 19:39
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（中央社記者鍾榮峰台北28日電）保護元件廠興勤電子新任總經理鐘世英今天表示，到2025年，興勤積極擴大車用、工控、電源等3大領域，3C領域通訊比重也要增加，並強化電動車和低軌衛星應用，擴展美國和越南等東南亞市場。

興勤下午受邀參加券商舉辦法人說明會，興勤原任總經理何益盛退休、由鐘世英接任，晚間與媒體交流。

鐘世英表示，興勤在材料、產品設計、前後製程、自動化具有核心競爭力，其中感測器在中國大陸東莞和常州等廠區自動化程度高。

從應用來看，鐘世英表示興勤目前在車用比重約12%，預估到2025年相關比重提升至18%，工控目前占比約8%，預估2025年比重提升至12%，電源相關占比要從25%提升至30%；興勤在3C領域著重通訊應用，通訊應用要從目前的5%提升至10%；至於家電和消費電子比重將降低。

在電動車布局，鐘世英指出，保護元件角色越來越重要，興勤已切入充電樁、加熱器、先進駕駛輔助系統（ADAS）、電池管理系統（BMS）等應用。法人指出，電動車占興勤業績占比約6%，到2025年電動車占比可提升至9%、上看1成。

在低軌衛星應用，興勤看好相關應用成長潛力，正與網通和電源相關客戶洽商設計當中，興勤已經跟上應用趨勢。

在產品布局，鐘世英表示，興勤在高分子正溫度係數自復式保險絲（PPTC）元件業績比重，規劃從目前約4%，到2025年要成長至12%；在感測元件，興勤前進壓力感測器，因應汽車和工控應用，目前與歐洲客戶在車用空調應用合作開發溫度整合壓力感測元件。

在海外市場規劃，鐘世英表示，目前中國大陸和台灣在內的大中華區占興勤整體業績比重約75%，到2025年相關占比要調整至60%，到2025年，美國占比要從目前3%提升至8%，東南亞市場占比要從目前的8%提升至17%，主要以越南市場為主，規劃布局北越海防地區，至於是否布局印度仍待考量。

法人預估，興勤明年業績目標仍按照以往年度預估、朝向兩位數百分點成長幅度邁進。（編輯：楊凱翔）1111228

#興勤
#鐘世英
#何益盛
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