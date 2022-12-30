確保兒童安全 膨脹玩具、巴克球改逐批查驗

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（中央社記者曾智怡台北30日電）經濟部標準檢驗局今天表示，近期發生兒童誤吞具吸水膨脹特性的商品，導致危害的事故案例，標準局為了確保兒童安全，因此即日起將「膨脹玩具」及「巴克球玩具」的查驗方式列為逐批查驗，以強化源頭管理。

標準局透過新聞稿說明，前述2類玩具已列屬應施檢驗範圍，於進口及國內出廠前，均須依國家標準CNS 4797「玩具安全」進行抽驗，符合相關規定，才能在市場銷售；但近期仍有發生兒童健康事件，雖經調查是幼兒誤食吸水膨脹性的培養土所致，考量產品危害風險性，將改採逐批查驗管理。

標準局另已辦理膨脹玩具市場購樣檢測及檢查計畫，標準局表示，若發現不合格者，即派員追蹤調查不合格原因，並作成訪談紀錄後，依商品檢驗法相關法規等處理，以雙重把關機制維護消費者權益。

標準局強調，針對具高風險性玩具商品，將持續辦理宣導活動，並編撰消費者指引，函請教育、衛生相關單位協助加強宣導，正確使用方式及注意事項，並揭露於官網及社群媒體。

標準局呼籲，廠商應確保商品的安全性及落實標示的正確性，以維護消費者權益及安全，並提醒家長於選購與提供兒童使用膨脹玩具，及具高磁力的巴克球玩具時，應注意下列事項。

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第一，認明有貼附「商品檢驗標識」再行購買。第二，應注意是否貼附詳細中文標示，並應詳細閱讀商品適用年齡、注意事項、警語及使用方法等標示內容。第三，膨脹玩具及巴克球玩具因體積小容易讓嬰幼兒誤食，請注意勿讓嬰幼兒放入口中或啃咬，以免危害健康。

第四，建議在成人監督下使用，勿讓兒童單獨使用，如有發生誤吞情形，應教育兒童主動告知家長或師長處置。第五，請家長做好玩具使用前後數量清點與保管，如有數量短少或於保管處遺失，應主動詢問兒童，以免危害發生。（編輯：楊凱翔）1111230