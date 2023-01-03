國際原料行情走揚 豐興盤價全面上漲

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（中央社記者賴言曦台北3日電）國際原料行情走揚，國內條鋼廠豐興今天表示，本週廢鋼收購價每噸上漲新台幣300元，鋼筋基價每噸漲200元，型鋼產品基價每噸漲500元。

價格調整後，豐興廢鋼收購價為每噸新台幣1.15萬元，鋼筋基價每噸2.05萬元，型鋼產品基價每噸2.68萬元。

豐興主管表示，美國廢鋼行情續漲，為反映國際廢鋼過去2週漲幅，因此國內廢鋼收購價本週補漲；鋼筋則因年底趕工需求，帶動出貨暢旺，為反映原料成本而調漲；型鋼則是反映近幾個月的原料漲幅。

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觀察本週國際原料行情，美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼每噸持平405美元，美國貨櫃廢鋼報價從每噸375美元漲至每噸385美元，澳洲鐵礦砂由每噸112.2美元漲至117.3美元。

豐興主管表示，中國放鬆防疫管制，提振市場需求預期，且上週中國鋼價轉漲，帶動鐵礦砂維持走揚；廢鋼方面，冬季提升美國國內廢鋼收集難度，且土耳其上週提高採購力道與價格，帶動美國廢鋼報價走揚，至於日本廢鋼行情則因漲幅已高，報價上週已止漲。（編輯：楊凱翔）1120103