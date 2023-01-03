中華電重申超頻繳回與800MHz整併 導入PPDR強化救災

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（中央社記者江明晏台北3日電）中華電信今天強調，基於台灣天災頻繁，且地域變局威脅升高，倡議產業共推寬頻PPDR，董事長謝繼茂重申電信合併案「關鍵低頻超標10MHz應依法繳回」，建議可與800MHz頻段整合規劃。

台灣大哥大合併台灣之星、遠傳電信合併亞太電信，兩樁合併案替電信業掀起新變局，然而合併案尚未通過，業者已為頻寬超標該不該繳回「吵翻天」。隨著合併案有可能在2月初之前有決議，關鍵的頻譜超標議題如何處置，引起業界關注。中華電今天重申「電信事業合併案於關鍵低頻段超標10MHz應依法繳回」的立場。

中華電信今天舉辦菁英論壇，邀請教授林一平、交通部前郵電司長鄧添來、教授翁樸棟等專家學者與中華電中高階主管共同探討「強化關鍵基礎設施數位韌性-寬頻PPDR（公共安全與救難應變）通訊系統發展策略」。

中華電信董事長謝繼茂今天表示，2023年是台灣電信市場新局的一年，再度重申「電信事業合併案於關鍵低頻段超標10MHz應依法繳回」；而基於台灣地理位置天然災頻繁發生，且地域變局威脅升高，公共安全與救難應變通訊系統的升級有其必要性與急迫性。

他表示，中華電信建議合併案缴回的超標頻率可與800MHz頻段整合規劃，推動寬頻PPDR通訊系統的建置，提升公告安全守護能量與應變韌性，同時也能發揮珍稀低頻資源最大使用效率、創造國家最大公益。

中華電信說明，寬頻PPDR的導入，可讓警消、海巡及交通醫療等關鍵基礎設施公私部門，透過可即時傳送現場寬頻影像的PPDR通訊系統，強化火災、水災、地震，甚或騷亂、恐攻等緊急事件的救災效率，第一線救災人員也會因為配備先進感測與通訊設備而獲得更多安全保障。

中華電指出，寬頻PPDR的推動首要在頻段的確立，依據世界無線電通信大會（WRC）及國際電信聯盟（ITU）的規範，800MHz是台灣僅剩可導入寬頻PPDR的唯一頻段，也是補充行動通信低頻資源的候選頻段，宜盡快依據國際規範進行800Mz頻段的用途規劃與整備釋出，並可參考美國FirstNet案例的模式，公私協力齊心建置網路，優先提供PPDR公共服務使用。

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中華電也援引國際案例指出，美國911事件後，PPDR通訊系統的演進被快速推動，2012年美國政府配置專屬頻率，由AT&T贏得FirstNet合約，平時PPDR公部門和一般民眾共享頻率，緊急時PPDR公部門則優先使用；南韓也有PPDR計畫SafeNet，寬頻PPDR國際上也有不少推動案例。

中華電信表示，低頻段是行動通信珍稀的關鍵基礎資源，中華電信盼主管機關以前瞻的思維擘劃國家關鍵頻率資源的積極擴充與有效運用，將合併業者因超標而依法繳回的低頻段頻率與800MHz頻段整合釋出，導入寬頻PPDR公共安全與救難應變服務。（編輯：趙蔚蘭）1120103