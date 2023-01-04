雄獅4大動能撐盤 2023拚全年轉盈

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北4日電）跨境旅遊拚反彈，雄獅總經理賴一青表示，隨著航空運能復甦，今年雄獅營收有望回到疫前水準的50%，全年力拚損平，營運動能來自歐洲、日本、暑假郵輪和日本包機等市場。

受到疫情影響跨境旅遊，雄獅營運動能熄火，自2020年至2022年已連3年虧損。賴一青今天受訪時指出，隨著航空運能復甦和旅遊信心回籠，今年雄獅營收有望回到疫情前水準的50%，全年力拚損平，營運動能來自歐洲、日本、暑假郵輪和日本包機等市場，國旅也持續暢旺。

她表示，過去3年受疫情影響很大，目前旅遊市場最主要的變數還是來自於航空運能的恢復狀況，歐美長程航空運能大約復甦4、5成，日本大概3到4成；雄獅觀察去年解封時，歐洲長程旅遊成長幅度強勁，優於市場平均。

以價格來說，雄獅觀察，團體旅遊價格部份，將持續因應市場進行滾動式調整和包裝，以即將到來的賞櫻季節來說，團費價格較疫情前漲幅約2至3成。

雄獅目前會以包機方式確保商品機位取得上沒有問題，如：關島星宇航空、日本松山、熊本華航等包機，大多以日本區域為主。包機占同期機位比已達到15%，遠高於疫情前水準。

著眼7月到9月暑假家庭旅遊旺季，雄獅看好郵輪市場不受班機影響，團費漲幅僅2成，與東南、百威、鳳凰、易遊網、五福、世邦、喜鴻、行家等多家旅行社，合作取得歌詩達郵輪以基隆為母港的24個郵輪航次，單趟3500人次，可創造8萬個人次的郵輪檔期商機，挹注營收表現。

疫情3年撐盤的國旅市場近期仍舊續旺，雄獅表示，國旅市場不受出境開放影響，今年首季業績持續年成長。

展望後續，賴一青表示，疫情後許多旅行社發展達人帶路的實體銷售模式，看好旅行市場的線上商機持續成長，但線下銷售會轉強更趨活絡，雄獅在疫情前有80間門市，疫情後僅縮小至20間，今年預估新增10間到30間。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

雄獅深耕國內「食、宿、遊、購、行」領域，繼去年下半年召募500名新員工加入後，預計2023年再開逾500名職缺，起薪達新台幣3.2萬元，調薪幅度約15%，但由於服務業缺工問題大，雄獅也加強產學合作，彌補人力缺口。

雄獅集團國際化版圖持續擴大，以全球互為Inbound、 Outbound 經營模式提供整合性服務，目前已於美國、加拿大、英國、香港、中國大陸、日本、韓國、泰國、澳洲、紐西蘭等國成立公司，未來也將籌備越南、馬來西亞、印尼、德國等區域公司。（編輯：郭無患）1120104