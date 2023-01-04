矽格去年12月營收低檔 估今年第2季業績回溫

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（中央社記者鍾榮峰台北4日電）IC封測廠矽格今天下午公布去年12月自結合併營收新台幣13.35億元，是13個月來低點，矽格預期今年第2季業績可全面回溫。

矽格自結去年12月合併營收13.35億元，較去年11月13.91億元下滑4.02%，比前一年同期15.18億元減少12.06%，是13個月來低點。

矽格指出，去年12月營收下降，主要是客戶手機、個人電腦及消費性電子產品晶片仍然進行庫存調節，不過車用、伺服器及高速運算（HPC）晶片訂單仍逐漸增加。

累計去年第4季矽格自結合併營收41.37億元，較去年第3季47.84億元下滑13.53%，是2021年第2季以來低點；累計矽格去年全年自結合併營收186.94億元，較前年166.81億元成長12.07%。

展望今年營運，矽格表示，半導體產業雖面臨庫存調整及下修資本支出，但有助產業循環落底，預期今年第2季業績能夠全面回溫，矽格將謹慎按照客戶需求及市場狀況，機動調配資本支出，更著重在節省開支，以度過這波景氣調整期。

矽格持續看好今年車用晶片測試業績成長，法人指出，去年矽格在車用晶片測試營業額較前年成長4成多。（編輯：趙蔚蘭）1120104