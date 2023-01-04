海悅去年合併營收49億元 正向看待後市

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（中央社記者賴言曦台北4日電）不動產代銷海悅公告2022年全年合併營收為新台幣49.2億元、年減19.32%。展望今年，海悅指出，在手的全台3000億代銷儲備案量今年將陸續開案，預計在代銷、營建收入與投資收益3箭同步挹注下，營運表現多角正向。

海悅2022年12月合併營收5.22億元，創去年新高，月增5.33%，年減45.04%。2022年第4季代銷收入為14.75億元、年減5.57%，全年代銷收入48.66億元、年減2.48%。

海悅表示，「平均地權條例」部分條文修正草案，規範私法人預售屋5年內不得換約轉售，將對台灣房價帶來新影響，但海悅代銷建案產品策略以首購、換屋與長期置產為主，若「平均地權條例」部分條文修正草案三讀通過，自住買方取得合理市場價格，對公司代銷業務是正面發展。

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展望2023年，海悅表示，手握全台3000億代銷儲備案量，代銷業務來源無虞，公司擁有158萬會員數，年增率13%優勢，提供會員取得全台房市最新建案的市場資訊。

海悅指出，今年完工交屋收益將進入收割期，海悅持有30%、總銷金額92億元的台中建案預計上半年完工交屋，台南自建案第1季將啟動銷售，總計今年將有12大投資收益案，加上台北市舊市議會開發案預計於2026年啟動挹注，可望堅固中長期營運成長動能。（編輯：趙蔚蘭）1120104