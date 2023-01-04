更多編輯台推薦新聞：
COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看
生活

COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看

專訪／韓國作家鄭世朗從科幻跨足寫實：為社會防腐 我不得不寫
文化

專訪／韓國作家鄭世朗從科幻跨足寫實：為社會防腐 我不得不寫

烏克蘭能源設施遭轟炸 台灣發電機馳援
國際

烏克蘭能源設施遭轟炸 台灣發電機馳援

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

海悅去年合併營收49億元 正向看待後市

2023/1/4 16:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北4日電）不動產代銷海悅公告2022年全年合併營收為新台幣49.2億元、年減19.32%。展望今年，海悅指出，在手的全台3000億代銷儲備案量今年將陸續開案，預計在代銷、營建收入與投資收益3箭同步挹注下，營運表現多角正向。

海悅2022年12月合併營收5.22億元，創去年新高，月增5.33%，年減45.04%。2022年第4季代銷收入為14.75億元、年減5.57%，全年代銷收入48.66億元、年減2.48%。

海悅表示，「平均地權條例」部分條文修正草案，規範私法人預售屋5年內不得換約轉售，將對台灣房價帶來新影響，但海悅代銷建案產品策略以首購、換屋與長期置產為主，若「平均地權條例」部分條文修正草案三讀通過，自住買方取得合理市場價格，對公司代銷業務是正面發展。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

展望2023年，海悅表示，手握全台3000億代銷儲備案量，代銷業務來源無虞，公司擁有158萬會員數，年增率13%優勢，提供會員取得全台房市最新建案的市場資訊。

海悅指出，今年完工交屋收益將進入收割期，海悅持有30%、總銷金額92億元的台中建案預計上半年完工交屋，台南自建案第1季將啟動銷售，總計今年將有12大投資收益案，加上台北市舊市議會開發案預計於2026年啟動挹注，可望堅固中長期營運成長動能。（編輯：趙蔚蘭）1120104

#海悅
#平均地權條例
海悅
海悅11月營收4.96億元 月增8.37%今年單月新高 海悅前3季營收34.43億 第4季有望創今年最佳表現
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族