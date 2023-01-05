中信銀攜手台灣三井不動產推聯名卡 首年衝刺20萬張

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北5日電）中信銀攜手台灣三井不動產旗下三中東區啦啦寶都公司，推出中國信託Mitsui Shopping Park LaLaport聯名卡，瞄準哈日族與親子客群，希望跟民眾生活高度連結，首年目標20萬張卡。

中信銀行今天舉行「中國信託Mitsui Shopping Park LaLaport聯名卡」上市記者會，中信銀個人金融執行長楊淑惠、中信銀支付金融事業處處長陳德風、三中東區啦啦寶都公司總經理川邊直樹、台灣三井不動產商業管理公司總經理關山和伯都親自出席。

楊淑惠致詞時表示，中信銀長期拓展百貨版圖，把百貨跟零售融入生活圈，提升使用者支付體驗，這次攜手Mitsui Shopping Park LaLaport推出聯名卡，瞄準親子客與哈日族。內部數據顯示，台中地區消費能力非常強，每人每年平均消費金額逐年成長，看好後續人氣。

川邊直樹致詞時表示，日本目前有18座 LaLaport營運中，這是首次在台灣打造區域型娛樂中心，包含餐飲、超市、娛樂設施等，希望可以滿足民眾日常生活。

Mitsui Shopping Park LaLaport 台中購物中心是台灣第一座LaLaport，總面積達2萬坪，分成南館、北館，南館將在1月17日試營運亮相，集結眾多日系品牌，更首次引進日本連鎖大型超市LOPIA及中部第一家婦嬰用品連鎖店阿卡將本舖，並針對卡友推出可天天免費停車2小時的方案。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳德風會後接受媒體聯訪時表示，Mitsui Shopping Park LaLaport 是複合型生活購物中心，重點可能在經營當地客群，希望民眾買菜、購物、逛街都可以來，盼跟生活高度連結，消費頻率可能比百貨更高，信用卡首年目標20萬張卡。

陳德風分析，去年前11月信用卡市場刷卡金額年成長約12%到13%，主要是民眾無現金觀念更為普遍，再來是去年內需消費暢旺。展望今年，相信這部分成長力道會持續，有望繼續帶動今年信用卡市場。（編輯：林淑媛）1120105