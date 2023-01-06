三星拚綠色永續 CES展宣示淨零目標

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北6日電）三星在美國CES展宣示邁向綠色永續的策略和目標，三星計畫在2050年前，以再生能源滿足整體營運用電需求，實現淨零排放；三星指出，眾多電視與手機使用回收材料製成。

三星電子副主席暨裝置體驗事業群執行長韓宗熙（Jong-hee Han）在美國消費性電子展（CES）前夕發表演說。為迎戰地球面臨的種種挑戰，三星強調結合永續發展目標、創新產品設計、策略夥伴關係，持續將環境保護列為優先任務。

三星計畫在2050年前，以再生能源滿足整體營運用電需求，實現淨零排放的目標。近期而言，裝置體驗事業群預定在2027年前朝100%再生能源轉型，並在2030年前達成淨零排放。

為進一步落實永續發展目標，三星將永續發展的設計理念，注入產品和服務，包括借助材料與能源效率創新，推出更綠色永續的產品。

三星指出，眾多電視與智慧型手機產品使用回收材料製成，包括來自廢棄漁網的再生塑料。三星家電、記憶體和5G無線網路晶片組，助力消費端節能。此外，諸如SmartThings Energy和AI Energy Mode等三星串聯服務，也能協助消費者節約能源、降低成本，減少對全球氣候的衝擊。

三星和全球戶外服裝品牌Patagonia同台，討論降低塑膠微粒的解決之道，該微粒物質常見於衣物中，容易在洗滌時脫落並排放至海洋、湖泊和河流；雙方開發最新的洗滌技術，能減少54%洗滌造成的塑膠微粒釋放量，甚至在洗程結束時攔截塑膠微粒，避免其流向海洋。（編輯：張均懋）1120106