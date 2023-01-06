耗水費2/1開徵 台積電聯電：落實節水與拓展水源

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中台北6日電）經濟部宣布自2月1日起開徵耗水費。晶圓代工廠台積電、聯電表示，將落實節水、提升廢水回收率，並拓展多元水資源。

經濟部今天發布耗水費徵收辦法，也公告耗水費減徵及抵減項目認定作業要點、用水回收率行業基準區間2項開徵所需行政規則，宣布自2月1日起開徵耗水費，對象為單月用水量超過9000噸（度）的大用水戶，每度徵收新台幣3元耗水費。

台積電表示，持續推動水資源永續管理，落實製程節水與廢水分流，並拓展多元水資源。

台積電目前南科廠區已開始使用再生水，南科再生水廠1天供應1萬噸再生水，今年將進一步增至3.5萬噸，第2季南科廠20%的用水將採用再生水；預計2025年台灣廠區再生水替代率達40%，2030年再生水替代率達60%。

聯電指出，目前廢水回收率已超過90%，經濟效益已逼近臨界點，未來將持續提升廢水回收率，並積極投資節水設備。

在拓展多元水資源方面，聯電表示，目前已向安平及永康再生水廠承諾南科廠再生水使用量，另外，竹科廠未來也將使用海淡水。（編輯：張均懋）1120106